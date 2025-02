Parteispitzen in Hofburg, Kickl sieht Verhandlungen aufrecht

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP befinden sich offenbar in einer heiklen Phase. Nach scharfen Tönen aus den Reihen der ÖVP absolvierte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Nachmittag einen Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, im Anschluss war auch ÖVP-Obmann Christian Stocker in der Hofburg. Die Verhandlungen seien nicht gescheitert, betonten beide kurz vor ihrem Eintreffen.

EU kündigt Reaktion auf US-Stahl- und Aluminiumzölle an

Brüssel/Washington - Im Handelskonflikt mit den USA hat die Europäische Union (EU) eine Reaktion auf US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. "Unrechtmäßige Zölle zulasten der EU werden nicht unbeantwortet bleiben - sie werden entschiedene und verhältnismäßige Gegenmaßnahmen nach sich ziehen", teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Nach Angaben aus dem Europaparlament soll die europäische Antwort auf die Zölle am 1. April kommen.

Von der Leyen sagt 20 Milliarden Euro für KI-Entwicklung zu

Paris - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zusätzliche 20 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Europa zugesagt. Das Geld soll nach Angaben der EU-Kommission vom Dienstag in vier sogenannte Giga-Fabriken fließen, in denen Entwickler KI-Modelle mit großen Datenmengen trainieren können. Insbesondere europäische Start-ups sollen auf diese Weise Zugang zu teuren KI-Chips und rechenstarken Computern bekommen.

Israel fordert Geiselfreilassung bis Samstag

Washington/Gaza - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat der radikal-islamischen Hamas mit einer Fortsetzung des Gaza-Krieges gedroht, wenn sie die israelischen Geiseln nicht bis Samstag freilässt. Wie viele Geiseln freigelassen werden müssen, ließ er in einer Mitteilung seines Büros am Dienstag offen. Die Hamas zeigt sich zuvor unbeeindruckt von Warnungen des US-Präsidenten Donald Trump davor, die Freilassung weiterer Geiseln auszusetzen.

Schweden trauert um Opfer der Gewalttat in Örebro

Örebro - Mit einer nationalen Schweigeminute haben Menschen in ganz Schweden der Todesopfer der Schüsse an einer Schule in der Stadt Örebro gedacht. Sowohl in Örebro selbst als auch in mehreren anderen schwedischen Städten wurde um Punkt 12.00 Uhr innegehalten. Auf einem zentralen Platz in Örebro kamen Tausende Menschen zu einer emotionalen Gedenkzeremonie zusammen, darunter auch nationale Toppolitiker wie Ministerpräsident Ulf Kristersson und Oppositionsführerin Magdalena Andersson.

Rebellen in Kongo drohen mit neuem Vormarsch im Osten

Bunia - Die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo haben am Dienstag damit gedroht, auf die Provinzhauptstadt Bukavu vorzurücken. Sie begründeten dies mit einer sich "gefährlich verschlechternden" Lage. Am Morgen wurde entlang der Frontlinie schwerer Beschuss gemeldet, wie Rebellen, Militär und lokale Informanten berichteten.

Toter und Dutzende Verletzte bei ICE-Unglück in Hamburg

Hamburg/Berlin - Schweres Zugsunglück auf der Strecke von Hamburg in den Süden: Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE mit über 290 Insassen an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Sattelzug geprallt. Dabei wurde ein 55-jähriger Fahrgast so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg sagte. Bei dem Unglück im Hamburger Stadtteil Rönneburg sind zudem 25 Menschen verletzt worden - davon sechs mittelschwer und 19 leicht.

Syrischer Flüchtling als IS-Kämpfer in Wien angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen Syrer Anklage wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation erhoben. Vor seiner Flucht nach Österreich soll er in seiner Heimat an Kampfhandlungen aufseiten der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt gewesen sein und jesidische Gefangene beaufsichtigt haben. Weiters wird ihm vorgeworfen, Propaganda betrieben und Jugendliche und junge Männer für den IS angeworben zu haben. Die Anklage ist rechtskräftig.

