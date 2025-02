Erste Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht

Wien - Erstmals seit den Nachkriegsjahren dürfte Österreich wieder von einer Koalition aus drei Parteien regiert werden. Die Vorsitzenden von ÖVP, SPÖ und NEOS haben am Donnerstag zunächst Bundespräsident Alexander Van der Bellen und danach der Öffentlichkeit ihr gut 200 Seiten starkes Regierungsprogramm präsentiert. Für ein Zustandekommen der Regierung braucht es nun noch die Zustimmung der jeweiligen Gremien, was bei ÖVP und SPÖ Formsache ist, bei den NEOS entscheidet die Basis.

ÖVP und SPÖ mit je sechs Ministerämtern, NEOS mit zwei

Wien - Die künftige ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung wird aus insgesamt 14 Ministern bzw. Ministerinnen sowie sieben Staatssekretariaten bestehen. Jeweils sechs Ressorts besetzen SPÖ und ÖVP, zwei gehen an die NEOS. Drei Staatssekretäre bzw. -sekretärinnen werden von der ÖVP beschickt, drei von der SPÖ. Die NEOS erhalten ein Sekretariat. Die konkreten Personalia werden erst in den Parteigremien am Freitag (SPÖ und ÖVP) sowie in der NEOS-Mitgliederversammlung am Sonntag festgezurrt.

Tate-Brüder dürfen Rumänien verlassen

Bukarest - Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, der in Rumänien wegen Verdachts auf Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung unter Strafverfolgung steht, darf das Land verlassen. Gleiches gilt für seinen mitangeklagten Bruder Tristan. Das gab die Staatsanwaltschaft in Bukarest bekannt. Laut mehrerer rumänischer Medien sollen die Brüder bereits am frühen Morgen vom Bukarester Flughafen mit einer privaten Maschine Richtung Florida in den USA geflogen sein.

Alle Gaza-Geiseln der ersten Phase der Waffenruhe übergeben

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat die Leichen von vier israelischer Geiseln im Gazastreifen übergeben und damit ihre Zusagen für die erste Phase der Waffenruhe erfüllt. Die israelische Regierung und das Forum der Angehörigen und Freunde der Geiseln bestätigten am Donnerstag die Identität der Toten.

AKW Paks: Etappensieg für Österreich vor EU-Gericht

Luxemburg - Im Streit um Staatsbeihilfen für das ungarische AKW Paks II hat Österreich einen Etappensieg errungen. Nach dem am Donnerstag vorgelegten Antrag der Generalanwältin am Gerichtshof der Europäischen Union macht Österreich zu Recht geltend, dass die EU-Kommission hätte prüfen müssen, ob die Vergabe des Auftrags für den Bau der neuen Reaktoren an die russische "Nizhny Novgorod Engineering" mit Vergaberecht vereinbar sei.

La R�union bereitet sich auf Wirbelsturm vor

Paris/Saint-Denis - Die französische Urlauberinsel La R�union im Indischen Ozean hat sich am Donnerstag auf einen tropischen Wirbelsturm mit starkem Regen und Windstößen bis zu 150 Stundenkilometern vorbereitet. Ab dem Abend gelte die dritte von vier Warnstufen, teilte die Präfektur am Donnerstag mit. Dies bedeutet, dass die Menschen zu Hause bleiben sollten. Es sei in der Nacht mit Wellen von bis zu acht Metern zu rechnen.

Leichte Besserung: Papst wurde neuen Analysen unterzogen

Vatikanstadt/Rom - Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich nach Angaben des Vatikans weiter leicht gebessert. Am 14. Tag seines Spitalsaufenthalts in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" wurde der Papst erneut Analysen unterzogen. Über die Resultate will der Vatikan im Laufe des Tages informieren. Der Heilige Vater verbrachte erneut eine ruhige Nacht, wie der Heiligen Stuhl am Donnerstagfrüh mitteilte.

BBT: Inbetriebnahme 2032 "realistisch", Kosten halten

Steinach am Brenner/Wien - Der Vorstand der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE, Martin Gradnitzer, zeigt sich hinsichtlich der anvisierten Fertigstellung des Brennerbasistunnels (BBT) und der angesteuerten Gesamtprojektkosten überaus zuversichtlich. Eine Fertigstellung mit Ende 2031 sei "realistisch", die Inbetriebnahme solle dann "mit Dezember 2032 erfolgen". "Auch die Kosten werden mit 10,5 Mrd. Euro halten", sagte Gradnitzer am Donnerstag am Rande eines Baustellenlogistik-Medientermins zur APA.

