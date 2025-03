Trump droht Russland mit Sanktionen und Zöllen

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen und fordert Friedensverhandlungen mit der Ukraine. "An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er am Freitag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Aufgrund der Tatsache, dass "Russland auf dem Schlachtfeld gerade absolut auf die Ukraine einhämmert", erwäge er umfassende Bankensanktionen sowie Zölle gegen Moskau.

Sonderabgabe für Stromerzeuger kommt doch nicht

Wien - Die von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) geplante Sonderabgabe für Stromerzeuger, die am Donnerstag die Branche in Aufregung versetzt hatte, kommt nun doch nicht. Dafür wird aber der "Energiekrisenbeitrag" gegenüber den ursprünglichen Plänen verschärft - darauf haben sich die Regierungsparteien geeinigt, hieß es am Freitag aus dem Finanzministerium. Das sei notwendig, um die für die Maßnahme veranschlagten Einsparungen von 200 Mio. Euro zu erreichen.

Verdächtiger nach Leichenfund in Koffer in Wien festgenommen

Wien - Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten ist am Donnerstag ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Der österreichische Staatsbürger ist demnach ein Bekannter des Opfers. Der gerichtsmedizinische Befund ergab inzwischen, dass der Mann durch Strangulation zu Tode gekommen ist, berichtete die Polizei am Freitag.

Mission mit neuem US-Mondlander missglückt

Cape Canaveral - Der kommerzielle Mondlander "Athena" ist am Donnerstag beim Aufsetzen auf dem Erdtrabanten umgekippt. Die Batterien des unbemannten Landers seien nun leer, und es werde auch nicht davon ausgegangen, dass sie wieder aufgeladen werden könnten, teilte das US-Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines mit. Einige Daten hätten noch heruntergeladen werden können, aber die Mission sei nun beendet.

Prozess gegen Egisto Ott und Hans-Jörg Jenewein gestartet

Wien - Schwere Geschütze hat der Staatsanwalt am Freitag am Wiener Landesgericht im Prozess gegen den früheren Chefinspektor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, den ehemaligen freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und nunmehrigen parlamentarischen Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein und zwei weitere Angeklagte aufgefahren. Ott habe sich "vom Staatsschützer zum Gefährder staatlicher Organisationen" entwickelt, bemerkte der Anklagevertreter.

Großeinsatz in Syrien gegen Anhänger des Assad-Regimes

Damaskus/Riad - Angesichts der schweren Kämpfe geht die syrische Übergangsregierung laut Sicherheitskreisen mit einem Großeinsatz im Westen des Landes gegen Anhänger des gestürzten Machthabers Bashar al-Assad vor. Wie das Verteidigungsministerium in Damaskus am Freitag mitteilte, wurden zusätzliche Kräfte in die Küstenregion um Latakia und Tartus geschickt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 130, teilte die in London ansässige Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit.

Trump fordert Iran zu Atom-Verhandlungen auf

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran zu Verhandlungen über dessen Atomprogramm aufgefordert. Er habe deswegen einen Brief an die Islamische Republik gesandt, sagte Trump in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox Business Network. "Ich denke, sie wollen diesen Brief bekommen", erklärte der Präsident. "Die andere Alternative ist, dass wir etwas tun müssen, denn man kann keine weitere Atomwaffe zulassen."

Meinl-Reisinger sprach mit Amtskollegen - Lob von Szijj�rt�

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am heutigen Freitag mit ihren Amtskollegen aus der Schweiz, Slowenien, der Slowakei und Ungarn telefoniert. "In ein paar Tagen werde ich meine neue Kollegin persönlich beim EU-Außenministerrat treffen, aber die ersten Eindrücke sind sehr positiv", teilte der ungarische Außenminister P�ter Szijj�rt� danach auf Facebook mit. Meinl-Reisinger äußerte sich auf X knapper und pochte auf Einigkeit Europas im Konflikt um die Ukraine.

