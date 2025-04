Trump kündigt reziproke US-Zölle für "die ganze Welt" an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat neue US-Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Trump sagte am Mittwoch in einer Rede im Rosengarten des Weißen Hauses, er werde ein Dekret für sogenannte reziproke Zölle "für die ganze Welt" unterzeichnen. Er deutete einen Aufschlag von zehn Prozent für die Länder der Europäischen Union an.

Trump-Berater Elon Musk zieht sich laut Bericht bald zurück

Washington - Der Tech-Milliardär Elon Musk kündigt nach einem Medienbericht seinen Job als einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump und zieht damit offenbar Konsequenzen aus der Schieflage seines E-Auto-Bauers Tesla. Trump habe seinem innersten Beraterkreis mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde, berichtete das Magazin "Politico" am Mittwoch unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Bekenntnis zur Zusammenarbeit nach Budget-Gipfel

Wien - Spitzenvertreter von Bund, Ländern und Gemeinden haben nach einem Budgetgipfel am Mittwoch Geschlossenheit demonstriert und sich gemeinsam zu Einsparungen bekannt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach nach dem Treffen von einem Stufenplan, um auch langfristig den Staatshaushalt in den Griff zu bekommen. Erstes Ziel sei es, das Defizit auf drei Prozent und damit das Maastricht-Ziel zu drücken. Langfristiges Ziel sei generell ein "schlanker Staat".

Israel setzt auf Eroberung einer Gaza-Route

Jerusalem - Israel wird nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen weiteren Korridor, der den Gazastreifen teilt, kontrollieren. "Wir erobern die Morag-Route", sagte er in einer Videoansprache am Mittwoch. Morag war einst eine israelische Siedlung im Süden des Palästinensergebiets. Die Route trennt israelischen Medien zufolge Rafah von der Stadt Khan Younis.

Brisanter Besuch von Netanyahu in Ungarn

Budapest - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besucht ab Donnerstag Ungarn. Es ist seine erste Reise nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im vergangenen November wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Er werde bei der mehrtägigen Visite unter anderem seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orb�n treffen, hatte Netanyahus Büro im Vorfeld mitgeteilt.

Meinl-Reisinger besucht Sarajevo

Sarajevo/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger besucht am Donnerstag und Freitag Sarajevo. Anberaumt sind Treffen der NEOS-Vorsitzenden mit ihrem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konaković und dem Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt. Meinl-Reisinger trifft außerdem mit der bosnischen Regierungschefin Borjana Krišto und der deutschen EU-Staatssekretärin Anna Lührmann (Grüne) zusammen. Auch ein Besuch bei der EU-Schutztruppe EUFOR im Camp Butmir ist geplant.

Van der Bellen besucht finnischen Amtskollegen Stubb

Wien/Helsinki - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Donnerstagvormittag in Helsinki seinen finnischen Amtskollegen Alexander Stubb. Im Zentrum des Arbeitsbesuchs stehen Sicherheitsfragen. So folgt am Nachmittag ein Termin bei der finnischen Küstenwache. Am Freitag wird Van der Bellen auch mit Parlamentspräsident Jussi Halla-aho konferieren und das "Europäische Kompetenzzentrum zu Bekämpfung hybrider Bedrohungen" (Hybrid CoE) sowie die Bunkeranlage Merihaka besuchen.

Frederiksen: USA werden Grönland nicht übernehmen

Nuuk - Fünf Tage nach dem amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance ist die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf Grönland eingetroffen. Nach der Ankunft machte sie gleich ihre Haltung gegen die US-Übernahmepläne deutlich. "Die USA werden Grönland nicht übernehmen. Grönland gehört den Grönländern", sagte die Sozialdemokratin. Das sei die Botschaft, die alle gemeinsam in den kommenden Tagen senden würden.

