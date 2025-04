Pentagon untersucht Rolle Hegseths in Chatgruppenaffäre

Washington - Das Pentagon nimmt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ins Visier: Pentagon-Generalinspekteur Steven Stebbins kündigte am Donnerstag eine interne Untersuchung zur Rolle Hegseths in der sogenannten Chatgruppenaffäre an. Im Messengerdienst Signal hatten sich Hegseth und andere Regierungsmitglieder über einen Militärschlag gegen die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht, während ein Journalist versehentlich zu der Gruppe eingeladen war.

Israel treibt Offensive voran - Hunderttausende flüchten

Gaza - Im Gazastreifen suchen Hunderttausende Menschen Schutz vor einer neuen israelischen Offensive. Sie sind vor den Truppen geflohen, die am Donnerstag auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt Rafah im Süden der palästinensischen Region vorgerückt sind. Auch aus dem Norden der Küstenregion wurden israelische Angriffe gemeldet. Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete, in den vergangenen 24 Stunden seien mindestens 97 Menschen getötet worden.

Deutschland und Österreich belegen Dodik mit Einreiseverbot

Sarajevo - Österreich und Deutschland belegen den Präsidenten des serbischen Landesteils von Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, mit Einreisebeschränkungen. Der prorussische und sezessionistische Präsident sowie zwei weitere Politiker der Republika Srpska (RS) sollen an der Einreise nach Deutschland und Österreich gehindert werden, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) Donnerstag in Sarajevo, wo sie mit der deutschen EU-Staatssekretärin Anna Lührmann (Grüne) zusammentraf.

Van der Bellen bei Stubb: "Europa muss zusammenrücken"

Wien/Helsinki - "Die Welt befindet sich im Umbruch." Angesichts dieser Erkenntnis müssten die Länder Europas "zusammenrücken und zu neuem Selbstvertrauen finden". Darin waren sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein finnischer Amtskollege Alexander Stubb am Donnerstag nach einem Treffen in Helsinki einig. "Unser vor Jahren noch so stabil schwimmendes Schiff befindet sich in einem Sturm", formulierte Van der Bellen. "Aber in einen Sturm muss man weiterrudern."

EU-Parlament stimmt Verschiebung des Lieferkettengesetzes zu

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Straßburg im Eilverfahren für die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verschiebung des Lieferkettengesetzes um ein Jahr und die Ausnahme von 80 Prozent der EU-Unternehmen aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung gestimmt. Die beiden Regelungen sollten Produktionsabläufe umwelt- und arbeitnehmerfreundlicher gestalten und waren teils umstritten. Ebenso umstritten war nun die rasch beschlossene Verschiebung.

Mann wollte Neunjährigen in Wien-Donaustadt entführen

Wien - Ein Mann hat Anfang dieser Woche in Wien-Donaustadt versucht, einen neunjährigen Buben zu entführen. Die Polizei bestätigte den Vorfall von Montagmittag, über den am Donnerstag "krone.at" und ORF-"Wien heute" berichteten, der APA. Demnach wurde der Bub gegen 12.00 Uhr im Bereich der Langobardenstraße auf dem Weg von der Schule in die Nachmittagsbetreuung von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert mitzukommen.

