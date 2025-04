US-Sondergesandter Witkoff traf Putin bei Russland-Visite

Moskau - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in St. Petersburg mehr als vier Stunden lang mit Kremlchef Wladimir Putin unter anderem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Das Treffen sei beendet, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss nicht aus, dass es nach den Unterredungen auch ein weiteres Telefonat Putins mit US-Präsident Donald Trump geben könnte.

USA und Iran verhandeln über Teherans Atomprogramm

Washington/Teheran/Maskat - Die USA und der Iran führen am Samstag im Golfstaat Oman Gespräche über Teherans umstrittenes Atomprogramm. Die US-Delegation wird vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführt, für den Iran reist Außenminister Abbas Araqchi nach Oman. Während US-Präsident Donald Trump direkte Gespräche angekündigt hat, spricht der Iran von indirekten Gesprächen. Teheran erklärte im Vorfeld der Gespräche, angestrebt werde ein "echtes und faires" Abkommen.

221 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik liegt die endgültige Opferzahl bei 221. 189 Menschen wurden nach offiziellen Angaben lebend aus den Trümmern geborgen. Die Rettungskräfte haben die Suche nach weiteren Überlebenden mittlerweile eingestellt. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Disco aufgehalten hatten, ist unklar. In Medienberichten war von 500 bis 1000 Gästen die Rede.

Noch kein Urteil in Prozessen gegen İmamoğlu

Silivri - Für zwei laufende Gerichtsprozesse gegen den inhaftierten und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu sind weitere Verhandlungstage angesetzt worden. Das bestätigte İmamoğlus Anwalt Kemal Polat nach zwei Prozessterminen am Freitag. In beiden Fällen drohen dem Kontrahenten von Präsident Recep Tayyip Erdoğan Haftstrafen und ein Politikverbot. Die Verfahren haben inhaltlich nichts mit der jüngsten Festnahme İmamoğlus wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen zu tun.

Kleinflugzeug mitten in Boca Raton in Florida abgestürzt

Boca Raton (Florida) - Ein Kleinflugzeug ist am Freitag mitten in der Stadt Boca Raton im US-Bundesstaat Florida abgestürzt und explodiert. Ersten Medienberichten zufolge hatten sich drei Menschen an Bord befunden, die keine Überlebenschance hatten. Die Cesna sei am Vormittag ganz in der Nähe des Flughafens auf Bahngleise gestürzt, die parallel zu einer Straße verlaufen, berichteten örtliche Fernsehsender. Der Pilot soll kurz vor dem Absturz ein mechanisches Problem gemeldet haben.

Rosenkranz wird sich im Nationalfonds vertreten lassen

Wien - Walter Rosenkranz (FPÖ) wird sich als Vorsitzender des Nationalfonds für NS-Opfer "gesamthaft vertreten" lassen. Das bestätigte der Nationalratspräsident der "Kronen Zeitung". Den Vorsitz auf dem Papier gibt Rosenkranz zwar nicht ab, allerdings überlässt er die Geschäfte künftig entweder dem Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner (ÖVP) oder der Dritten Präsidentin Doris Bures (SPÖ).

