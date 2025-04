USA und Iran verhandeln über Teherans Atomprogramm

Washington/Teheran/Maskat - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist am Samstag in der omanischen Hauptstadt Maskat eingetroffen, wo er und sein Team die Atomverhandlungen mit den USA wieder aufnehmen wollen. Teheran spricht von indirekten Verhandlungen mit dem US-Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, während in Washington von einem direkten Kontakt zwischen den beiden Diplomaten die Rede ist.

Russland griff Ukraine mit 88 Drohnen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Samstag mit 88 Drohnen angegriffen. Davon seien 56 Drohnen abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 24 Drohnen seien von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Schäden seien in fünf ukrainischen Regionen im Zentrum, Osten und Süden des Landes gemeldet worden. Konkretere Angaben dazu sowie zu den übrigen Drohnen lagen zunächst nicht vor.

221 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik liegt die endgültige Opferzahl bei 221. 189 Menschen wurden nach offiziellen Angaben lebend aus den Trümmern geborgen. Die Rettungskräfte haben die Suche nach weiteren Überlebenden mittlerweile eingestellt. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Disco aufgehalten hatten, ist unklar. In Medienberichten war von 500 bis 1000 Gästen die Rede.

Österreich-Auftritt auf Expo 2025 mit breitem Kulturprogramm

Osaka/Wien - Am Sonntag beginnt die Expo 2025 in Osaka. Österreich ist eines der rund 160 Teilnehmerländer, die sich in der japanischen Millionenstadt präsentieren. Neben Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung spielt beim heimischen Weltausstellungsauftritt vor allem die Kultur eine große Rolle. Und hier setzen die heimischen Organisatoren unter Federführung der Wirtschaftskammer vor allem auf das Thema Musik.

Suche nach Vermisstem nach U-Bahntunnel-Einsturz in Südkorea

Seoul - Rettungskräfte in Südkorea suchen unter den Trümmern eines eingestürzten U-Bahntunnels weiter nach einem vermissten Arbeiter. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Beamte. Der im Bau befindliche Tunnel in Gwangmyeong südlich der Hauptstadt Seoul war am Freitagnachmittag (Ortszeit) in sich zusammengestürzt. Durch den Einsturz sackte die darüberliegende Straße ab, wie Fotos der Unfallstelle zeigen.

Steirischer Flugsimulatorhersteller baut USA-Geschäft aus

Lebring/Florida - Der steirische Flugsimulatorhersteller Axis weitet trotz der politischen Lage seine Aktivitäten am US-amerikanischen Markt weiter aus. In den kommenden Wochen wird ein weiterer in Lebring in der Südsteiermark gebauter Simulator ausgeliefert. "Es ist uns erstmals gelungen, die in eigenen Flugtests ermittelten Eigenschaften durch die zuständigen US-Behörden offiziell qualifizieren zu lassen", betonte Geschäftsleiter Christian Theuermann die Novität des Millionen-Auftrags.

