Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA im Oman

Maskat - Im Wüstenstaat Oman haben am Samstag Gespräche zwischen dem Iran und den USA über das iranische Atomprogramm begonnen. Zum Auftakt des Dialogs unter Vermittlung des Sultanats nahmen in der Hauptstadt Maskat zwei Delegationen ihre Arbeit auf, wie ein Sprecher des iranischen Außenministeriums auf der Plattform X schrieb. Die Gespräche finden demnach in getrennten Sälen statt, wobei der Oman als Vermittler agiert und die Botschaften zwischen den Seiten übermittelt.

Grundsatzeinigung auf Pandemie-Abkommen erzielt

Genf - Seit mehr als drei Jahren verhandeln die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über ein internationales Abkommen zur Vorbeugung von Pandemien - nun ist eine Grundsatzeinigung erzielt worden. "Dies ist ein Geschenk an unsere Kinder und unsere Enkel", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag nach einer fast 24-stündigen Marathonsitzung. Mit dem Abkommen soll die Welt besser auf Krisen wie die Corona-Pandemie vorbereitet werden.

Russland griff Ukraine mit 88 Drohnen an

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen mit zahlreichen Drohnen sind in der Ukraine den Behörden zufolge vier Menschen verletzt worden. Mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude in der Hauptstadt Kiew und anderen Landesteilen seien beschädigt worden. Russland habe in der Nacht mit 88 Drohnen angegriffen, teilte das ukrainische Militär am Samstag mit. 56 Drohnen seien abgeschossen, 24 weitere Drohnen seien mit Hilfe elektronischer Luftabwehr abgefangen worden.

Dutzende Tote bei Unwettern in Indien und Nepal

Kathmandu/Neu-Delhi - Bei ungewöhnlich heftigen Gewittern in Indien und Nepal sind dutzende Menschen getötet worden. Es gebe mindestens 69 Todesopfer, teilten die Behörden im ostindischen Bundesstaat Bihar und im benachbarten Nepal mit. Die meisten von ihnen starben durch Blitzeinschläge.

Peking von heftigen Stürmen betroffen

Peking - Sturm und heftige Böen haben am Samstag in der chinesischen Hauptstadt und Millionenmetropole Peking das tägliche Leben fast zum Erliegen gebracht. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt, durch die am Wochenende sonst Tausende Touristen strömen, blieben geschlossen. Auch geplante Veranstaltungen mussten wegen der Wetterlage ausfallen. Der Hauptstadtflughafen sagte bis Samstagvormittag (Ortszeit) mehr als 400 der rund 1.200 erwarteten Flüge ab.

Wartezeiten an Grenzübergängen wegen Maul- und Klauenseuche

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/Eisenstadt - An den Grenzübergängen in Niederösterreich und dem Burgenland zu Ungarn und der Slowakei ist es am Samstag im Reiseverkehr aufgrund der Maßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) zu kleineren Verzögerungen gekommen. Autofahrer hätten "vermehrt mit Wartezeit" zu rechnen gehabt, hieß es vom ÖAMTC auf APA-Anfrage. Fälle der Seuche waren weiterhin keine aufgetreten.

Weinstein-Prozess ab Dienstag in New York neu aufgerollt

New York - Weltweite Aufmerksamkeit ist ab Dienstag in New York garantiert. Dann wird der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein neu aufgerollt. Die MeToo-Bewegung um Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Ashley Judd hofft in dem Verfahren auf Gerechtigkeit. Der 73-jährige Weinstein dagegen pocht auf seine Unschuld.

