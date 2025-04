Israel weitet Militäreinsatz in Gaza aus

Tel Aviv - Israels Armee dehnt ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen aus und drängt nach UNO-Angaben Hunderttausende Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste. Israel will nach eigener Darstellung eine größere Pufferzone entlang seiner Grenze schaffen. Ein Militärsprecher forderte am Abend Bewohner im Raum Nuseirat im Zentrum Gazas zum sofortigen Verlassen ausgewiesener Viertel auf. Laut der Armee war von dort zuvor auf Israel geschossen worden.

Expo in Osaka eröffnet - Österreich mit Pavillon vertreten

Wien/Osaka - Die Expo 2025 in Osaka in Japan hat heute eröffnet. Die Weltausstellung mit dem Titel "Designing Future Society for Our Lives" läuft bis 13. Oktober. Österreich setzt bei seinem Auftritt unter dem Credo "Composing the Future" auf einen Mix aus Tradition und Innovation und lässt sich den Auftritt 21,5 Mio. Euro kosten. Drei Viertel davon kommen von der öffentlichen Hand, ein Viertel von der Wirtschaftskammer.

Mehr als 100 Tote bei Angriffen im Sudan befürchtet

Port Sudan (Bur Sudan)/El Fasher (Al-Fashir) - Im Sudan sind bei Angriffen der RSF-Miliz auf die Stadt Al-Fashir (El-Fasher) und zwei nahe gelegene Flüchtlingslager nach Schätzungen der UNO mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch 20 Kinder. Das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) warf der Miliz am Samstag "koordinierte Boden- und Luftangriffe" auf die belagerte Stadt Al-Fashir und die Flüchtlingslager Samsam und Abu Shuk vor.

Stichwahl um Präsidentschaft in Ecuador

Quito - Inmitten einer schweren Sicherheitskrise wählen die Ecuadorianer an diesem Sonntag einen neuen Staatschef. In der Stichwahl treten der liberalkonservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die Linkspolitikerin Luisa Gonz�lez aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa gegeneinander an. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleich auf.

Kinder entdeckten Igel in misslicher Lage - Gerettet

Oberwart - Kinder haben am Samstag in Oberwart einen Igel entdeckt, der in einem Rohr festgesteckt ist. Die Stadtfeuerwehr Oberwart rückte aus und rettete das Tier. Die Feuerwehrleute konnten das Rohr mit Spaten und Schaufel freilegen und sich so in kurzer Zeit Zugang verschaffen. Der Igel wurde dann unverletzt in einem Laubhaufen neben der Pinka ausgesetzt, hieß es in einer Aussendung.

Ausschreitungen im Athener Stadtviertel Exarchia

Athen - Im Athener Stadtviertel Exarchia ist es in der Nacht auf Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Unbekannte schleuderten Brandflaschen, Feuerwerkskörper und Steine auf die Polizeistation des Viertels. Mehrere geparkte Autos und Motorräder gingen in Flammen auf. Die herbeigeeilte Bereitschaftspolizei setzte Tränengas ein, um die Randalierenden auseinanderzutreiben. Laut dem griechischen Rundfunk ERTNews, der sich auf Sicherheitskreise beruft, gab es mehr als 70 Festnahmen.

23-Jähriger bei Klettertour auf Zugspitze von Lawine erfasst

Ehrwald - Ein 23-Jähriger ist am späten Samstagnachmittag in Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einer Klettertour auf der Zugspitze von einer Lawine erfasst und schwer verletzt worden. Der Deutsche war gemeinsam mit einem 18-jährigen Landsmann beim Abstieg des "Stopselzieher"-Klettersteigs unterwegs gewesen, als sich eine Nassschneelawine löste und den Älteren rund 500 Meter durch felsdurchsetztes Gelände mitriss. Er blieb verletzt an der Schneeoberfläche liegen, berichtete die Polizei.

