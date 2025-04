Israel: Hamas-Zentrale in Klinik im Gazastreifen angegriffen

Tel Aviv - Die israelische Armee hat Berichte über einen Angriff auf ein Krankenhausgebäude am Sonntag im Norden des Gazastreifens bestätigt. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas im Al-Ahli-Krankenhaus gewesen, teilten das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit. Mitglieder der Islamistenorganisation hätten von dort Anschläge ausgeführt und geplant, die auch israelische Zivilisten gegolten hätten. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär nicht.

Viele Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind laut Behörden mehrere Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach vorläufigen Angaben von "Dutzenden Toten und Verletzten" bei dem russischen Angriff mit einer ballistischen Rakete am Sonntag in der Früh.

Palmsonntagsmesse im Vatikan mit 20.000 Gläubigen

Vatikanstadt - Der argentinische Kardinal Leonardo Sandri hat am Sonntagvormittag anstelle des rekonvaleszenten Papstes die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. 20.000 Gläubige ließen ihre Olivenzweige segnen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige. Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Kritik an neuer MKS-Verordnung

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/St. Pölten - Die ab Montag geltende Verordnung, mit der die Importbeschränkungen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) angepasst werden, hat am Sonntag für heftige Kritik gesorgt. So etwa vonseiten des ÖVP-Nationalratsabgeordneten und niederösterreichischen Landwirtschaftskammerpräsidenten Johannes Schmuckenschlager, der die Verordnung des vom Koalitionspartner SPÖ geführten Gesundheitsministeriums als Irrsinn bezeichnete. Auch das Burgenland hatte sich gegen die Änderung ausgesprochen.

Jugendlicher bei Motorradunfall in Niederösterreich getötet

Bad Schönau - Am Samstagvormittag ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gestorben. Der Bursche war mit einem 18-Jährigen auf nicht zum Verkehr zugelassenen Motocrossrädern unterwegs, als sie einen Klein-Lkw beim Abbiegen überholen wollten und in das Fahrzeug krachten. Der ältere Biker erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker des Kleinlasters blieb unverletzt.

Mehr als 100 Tote bei Angriffen im Sudan befürchtet

Port Sudan (Bur Sudan)/El Fasher (Al-Fashir) - Im Sudan sind bei Angriffen der RSF-Miliz auf die Stadt Al-Fashir (El-Fasher) und zwei nahe gelegene Flüchtlingslager nach Schätzungen der UNO mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch 20 Kinder. Das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) warf der Miliz am Samstag "koordinierte Boden- und Luftangriffe" auf die belagerte Stadt Al-Fashir und die Flüchtlingslager Samsam und Abu Shuk vor.

Notstand auf Lanzarote nach sintflutartigen Regenfällen

Lanzarote - Nach sintflutartigen Regenfällen ist auf der spanischen Kanarien-Insel Lanzarote der Notstand ausgerufen worden. Häuser wurden überflutet und Straßen in schlammige Flüsse verwandelt, nachdem am Samstag innerhalb von zwei Stunden sechs Zentimeter Regen gefallen war, teilten die Rettungsdienste am Sonntag mit. Dramatische Videoaufnahmen zeigten, wie eine Welle von braunem Hochwasser unter einer Brücke hindurchströmte, während Autos auf überfluteten Straßen feststeckten.

Ausschreitungen im Athener Stadtviertel Exarchia

Athen - Im Athener Stadtviertel Exarchia ist es in der Nacht auf Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Unbekannte schleuderten Brandflaschen, Feuerwerkskörper und Steine auf die Polizeistation des Viertels. Mehrere geparkte Autos und Motorräder gingen in Flammen auf. Die herbeigeeilte Bereitschaftspolizei setzte Tränengas ein, um die Randalierenden auseinanderzutreiben. Laut dem griechischen Rundfunk ERTNews, der sich auf Sicherheitskreise beruft, gab es mehr als 70 Festnahmen.

