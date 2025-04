Israel: Hamas-Zentrale in Klinik im Gazastreifen angegriffen

Tel Aviv - Die israelische Armee hat Berichte über einen Angriff auf ein Krankenhausgebäude am Sonntag im Norden des Gazastreifens bestätigt. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas im Al-Ahli-Krankenhaus gewesen, teilten das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit. Mitglieder der Islamistenorganisation hätten von dort Anschläge ausgeführt und geplant, die auch israelische Zivilisten gegolten hätten. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär nicht.

Mehr als 30 Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei einem schweren russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am frühen Nachmittag bei Telegram mit. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Es gebe 32 Tote. Unter den 84 Verletzten seien auch 8 Kinder, teilten die Behörden mit. "Jeder bekommt die nötige Hilfe", sagte Selenskyj.

Gesundheitsministerium verteidigt neue MKS-Verordnung

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/St. Pölten - Eine ab Montag geltende Verordnung, mit der die Importbeschränkungen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) angepasst bzw. "aufgeweicht" werden, hat am Sonntag für heftige Kritik gesorgt. Das von Ministerin Korinna Schumann bzw. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) geleitete Gesundheitsministerium hielt dem in einer der APA übermittelten Stellungnahme entgegen, die neue Verordnung bedeute "keine Lockerung".

Stichwahl um Präsidentschaft in Ecuador

Quito - Inmitten einer schweren Sicherheitskrise hat in Ecuador die Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl in dem südamerikanischen Land treten der liberalkonservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die Linkspolitikerin Luisa Gonz�lez gegeneinander an. Gonz�lez gehört zum Lager von Ex-Präsident Rafael Correa. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleich auf.

Papst zeigte sich am Palmsonntag auf dem Petersplatz

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat sich am Palmsonntag auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Der 88-Jährige wurde im Rollstuhl von seinem Krankenpfleger Massimiliano Stroppetti geschoben, dabei grüßte und segnete er die zahlreichen auf dem Petersplatz versammelten Pilger. "Frohen Palmsonntag, frohe Osterwoche", sagte der Papst mit heiserer Stimme an die Gläubigen gerichtet.

Meinl-Reisinger hält an Einsparungen von 6,4 Mrd. Euro fest

Wien - NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat sich dafür ausgesprochen, trotz der höheren Defizitprognosen am Sparplan der Bundesregierung festzuhalten. Man bleibe bei der Ambition, heuer 6,4 Milliarden Euro und nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro einzusparen, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Sie sprach sich außerdem für strukturelle Reformen - etwa für eine Steuerautonomie der Bundesländer - aus.

Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Deutschland

Salzgitter - Zwei Männer sind am Sonntag beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Salzgitter im deutschen Niedersachsen ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei auf dem Gelände der Salzgitter AG abgestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um den 55 Jahre alten Piloten und den 56 Jahre alten Co-Piloten, beide stammen aus Salzgitter. Weitere Menschen wurden bei dem Absturz nicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red