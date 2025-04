Rubio berichtet Lawrow von "ermutigenden" Pariser Gesprächen

Paris - US-Außenminister Marco Rubio hat seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in einem Telefonat von den Gesprächen in Paris über den Ukraine-Krieg berichtet. "Die ermutigende Reaktion auf die US-Rahmenbedingungen in Paris zeigt, dass Frieden möglich ist, wenn alle Parteien sich um eine Vereinbarung bemühen", sagte Rubio zu Lawrow, wie das US-Außenministerium am Donnerstag erklärte. Auch das russische Außenministerium gab das Telefonat zwischen Rubio und Lawrow bekannt.

Tote bei russischen Angriffen - Neue Taktik des Kreml

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Donnerstag sind bei russischen Drohnenangriffen auf Dnipro und Nikopol mindestens fünf Menschen getötet worden. Kiew meldete außerdem, dass Moskau eine neue Taktik mit immer größeren Einheiten ausprobiere. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete, dass er Informationen habe, dass China den Kreml mit Waffen unterstütze. Wie es weiter hieß, will die Ukraine in den vergangenen Wochen rund 16 Quadratkilometer ihres Landes zurückerobert haben.

Ein Toter und sechs Verletzte nach Schüssen an Florida-Uni

Tallahassee (Florida) - Einen Toten und sechs Verletzte hat es nach Schüssen an der Florida State University in Tallahassee gegeben. Wie US-Medien berichteten, wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es der mutmaßliche Täter alleine handelte. Das Notfallmeldesystem der Universität in der Hauptstadt des US-Staats Florida schrieb in sozialen Medien, dass "die Strafverfolgungsbehörden die Bedrohung neutralisiert haben", ohne jedoch weitere Details zu nennen.

SPÖ-Pensionistenchef Kostelka verstorben

Wien - Der Chef des Pensionistenverbands Peter Kostelka (SPÖ) ist heute zwei Wochen vor seinem 79. Geburtstag überraschend verstorben. Der Kärntner hatte in der Politik die unterschiedlichsten Funktionen inne, unter anderem war er Staatssekretär, Volksanwalt und Klubchef der SPÖ. Bis zuletzt setzte er sich öffentlich für die Anliegen der Senioren ein, etwa gegen die geplante Erhöhung ihrer Krankenversicherungsbeiträge. SPÖ-Chef Andreas Babler würdigte einen "wichtigen Mitstreiter".

Vier Tote bei Seilbahnunfall nahe Neapel

Neapel - In der süditalienischen Ortschaft Castellammare di Stabia bei Neapel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Seilbahnunfall gekommen. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Rettungseinheiten hervorging. Ein Kabel der Seilbahn, die Besucher von Castellammare di Stabia zur Spitze des Bergs Faito auf etwa 1.200 Meter führte, riss.

Zivilschutz meldet mindestens 40 Tote in Gaza

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen an mehreren Orten im Gazastreifen sind nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 40 Menschen getötet worden. Zwei israelische Raketen hätten in der Nacht mehrere Zelte von Binnenflüchtlingen in Al-Mawasi in der südlichen Stadt Khan Younis getroffen und dabei "mindestens 16 Menschen" getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, erklärte der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmoud Bassal, am Donnerstag.

