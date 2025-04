Gläubige können letzten Tag zum Sarg des Papstes

Vatikanstadt - Gläubige können am Freitag den letzten Tag am offenen Sarg des verstorbenen Papstes Franziskus im Petersdom Abschied nehmen. Von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist die große Basilika im Vatikan noch für die Öffentlichkeit geöffnet. Danach wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie (20.00 Uhr) verschlossen. Dem Ritus wird Kardinalkämmerer Kevin Farrell vorstehen.

"Umvolkung"-Sager sorgte im Nationalrat für Aufregung

Wien - Eine mäßig spannende Sitzung des Nationalrats hat am Nachmittag dann doch für einige Aufregung gesorgt. Dafür verantwortlich waren einerseits technische Probleme, andererseits ein Sager des FP-Abgeordneten Peter Wurm. Dass dieser von "Umvolkung" gesprochen hatte, empörte die anderen Fraktionen. Für noch mehr Ärger sorgte am Nachmittag, dass Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) für den im Nationalsozialismus gebräuchlichen Ausdruck keinen Ordnungsruf erteilte.

Trump sieht Zugeständnis Russlands im Ukraine-Krieg

Washington/Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht US-Präsident Donald Trump es als ein Zugeständnis des Kremls, dass Russland sein Nachbarland nicht mehr komplett erobern will. Auf die Frage, welche Zugeständnisse Moskau in den Verhandlungen mache, sagte Trump: "Den Krieg zu beenden und nicht das ganze Land einzunehmen? Ein ziemlich großes Zugeständnis."

Ein Todesopfer bei Messerattacke in Schule in Frankreich

Nantes - Ein Jugendlicher hat am Donnerstag bei einer Messerattacke in einem Gymnasium im westfranzösischen Nantes eine Schülerin getötet und drei weitere Schüler verletzt. Personal der Schule habe den Angreifer überwältigt und damit wahrscheinlich weitere Opfer verhindert, sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau am Tatort. Danach seien Polizei und Hilfsdienste schnell da gewesen und hätten versucht, Leben zu retten. "Das ist ein Drama, das die ganze Nation erschüttert."

Indien und Pakistan überziehen einander mit Strafmaßnahmen

Srinagar/Neu-Delhi - Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir ist der jahrzehntelange Konflikt zwischen den beiden Nachbarn Indien und Pakistan am Donnerstag eskaliert. Die Regierungen in Neu-Delhi und Islamabad überzogen einander gegenseitig mit Strafmaßnahmen: Indien ordnete die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis nächsten Dienstag an. Pakistan verwies indische Diplomaten des Landes und kündigte eine Aussetzung des Handels an.

FPÖ ruft vor Stephansdom zu "Denkzettel"-Wahl in Wien auf

Wien - Am symbolträchtigen Wiener Stephansplatz hat die FPÖ am Donnerstagabend ihren Wahlkampf vor der Gemeinderatswahl offiziell beendet. Bundesparteichef Herbert Kickl und Spitzenkandidat Dominik Nepp forderten in ihren Reden bei der Abschlusskundgebung die blauen Anhänger auf, der SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig bei der Wahl am Sonntag "einen Denkzettel" zu verpassen - für die "Geburtshilfe der Verlierer-Koalition" im Bund und alle "Sünden" in der Wiener Gemeindepolitik.

Weiterer Festnahme rund um Wiener IS-Terror-Netzwerk

Wien/Ternitz/Neunkirchen - Im Zusammenhang mit einem Terror-Netzwerk, das sich seit dem späten Frühjahr 2023 um den verhinderten Attentäter auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion gebildet haben dürfte, hat es eine weitere Festnahme gegeben. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Donnerstagabend der APA. Zuerst hatte "Puls24" über die Festnahme berichtet.

20 Jahre Haft nach tödlichen Schüssen in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Nach tödlichen Schüssen auf einen 34-Jährigen im September 2023 auf einem Parkplatz in Wiener Neustadt ist ein 44-Jähriger am Donnerstag zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Türke wurde in der Geschworenenverhandlung wegen Mordes und Suchtgifthandels schuldig gesprochen. Das Urteil ist nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab.

