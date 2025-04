In Wien wird gewählt

Wien - In der Bundeshauptstadt Wien wird gewählt. Rund 1,4 Mio. Menschen sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Gemeinderats bzw. Landtags sowie der Bezirksvertretungen zu entscheiden. Der Urnengang hätte ursprünglich erst im Herbst stattfinden sollen. Die Regierungsparteien SPÖ und NEOS beschlossen im Jänner jedoch eine Vorverlegung. Die Wahllokale sind seit 7.00 Uhr geöffnet. Wahlschluss ist einheitlich um 17.00 Uhr.

Auto fährt in Menge: Mehrere Tote in Kanada

Vancouver - Bei einem Straßenfest in Vancouver ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mehrere Menschen getötet. Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Mehrere weitere Menschen seien am Samstagabend (Ortszeit) verletzt worden. Der Fahrer befinde sich in Gewahrsam. Weitere Informationen über den Vorfall oder über mögliche Hintergründe gab es zunächst nicht. Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.

Erneut Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Srinagar - Nach dem Anschlag auf Touristen in der umstrittenen Region Kaschmir haben indische und pakistanische Soldaten nach indischen Angaben in der dritten Nacht in Folge aufeinander geschossen. Die indische Armee erklärte am Sonntag, entlang der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern in der von Neu-Delhi sowie von Islamabad beanspruchten Region hätten zunächst pakistanische Soldaten "unprovoziert" mit Kleinwaffen geschossen.

Pilger strömen zu Franziskus' Grab

Vatikanstadt - Nach der Beisetzung von Papst Franziskus haben sich Gläubige schon seit dem frühen Sonntag angestellt, um sein Grab in der Kirche Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom zu besuchen. Pilger wurden ab 7.00 Uhr zu Franziskus' schlichtem Marmorgrab in einem Seitenschiff in der Nähe des Altars zugelassen.

Neue Hoffnung auf Waffenruhe im Krieg in der Ukraine

Rom/Moskau - Nach einem Gespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus gibt es neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Krieg in der Ukraine. Selenskyj betonte nach den einzelnen Treffen mit Trump, mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Ukraine sei zu einem bedingungslosen Waffenstillstand bereit.

Chemikalien sollen Hafen-Explosion im Iran ausgelöst haben

Dubai/Teheran - Bei der gewaltigen Detonation im größten Hafen des Iran sind am Samstag Staatsmedien zufolge nach einer aktuellen Bilanz mittlerweile mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden. "Ursache der Explosion waren Chemikalien in Containern", sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur ILNA. Im Staatsfernsehen hieß es, unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Materialien habe zu der Explosion beigetragen.

Slowenien hofft auf Verzicht der Steiermark auf Hymnen-Pläne

Wien - Slowenien hat die Hoffnung geäußert, dass das Land Steiermark auf die umstrittenen Pläne zur verfassungsrechtlichen Verankerung des Dachsteinlieds verzichtet. Ein solcher Beschluss wäre "inakzeptabel" und könnte in ihrer Heimat als Territorialforderung interpretiert werden, sagte die slowenische Außenministerin Tanja Fajon im APA-Interview auf eine entsprechende Frage. "Ich hoffe, dass sie es sich bis zur Abstimmung (im Landtag) noch überlegen werden", betonte sie.

