Tötungsdelikt im Pinzgau: Verdächtiger international gesucht

Maria Alm - Nach dem Tötungsdelikt im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag hat auch Sonntagvormittag noch jede Spur vom Verdächtigen gefehlt. Gegen den 32-jährigen Ungarn Krisztian P. wurde inzwischen ein europäischer Haftbefehl erlassen, die Polizei veröffentlichte am Sonntag auch Fahndungsbilder des Verdächtigen sowie dessen Auto, einem silbergrauen Skoda Octavia, Kombi, mit dem Kennzeichen S-685WV.

Bereits vier Milliarden Euro in Bundesschätzen veranlagt

Wien - Vor rund einem Jahr hat der Bund wieder Bundesschätze eingeführt - für Private eine Möglichkeit, Staatsanleihen rasch, ohne Spesen und Gebühren sowie bereits ab 100 Euro zu erwerben. Mittlerweile wurden 110.000 Konten eröffnet und rund 4 Mrd. Euro in Bundesschätzen veranlagt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Angeboten werden die Bundesschätze über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mit Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren.

Feuer und Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind den Behörden zufolge in der Nacht auf Sonntag mindestens elf Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Zudem entstand ein Feuer in den oberen Stockwerken eines Wohnhauses und an verschiedenen Orten brannten Autos, wie Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte.

Labor landete überragenden Wahlsieg in Australien

Canberra - In Australien hat die sozialdemokratische Labor Party von Premier Anthony Albanese ihren historischen Sieg bei der Parlamentswahl weiter ausgebaut. Am Tag nach dem Votum waren weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt: Jedoch ist bereits klar: Labor hat mit knapp 90 die absolute Mehrheit von 76 Stimmen im 150-köpfigen Unterhaus deutlich überschritten. Zuletzt konnte die Partei vor 80 Jahren mit so großem Vorsprung regieren. Das konservative Lager erlebte eine klare Niederlage.

Israel beruft Zehntausende Reservisten ein

Jerusalem - Israel hat Berichten zufolge Zehntausende Reservisten für eine geplante Ausweitung seiner Offensive im Gazastreifen mobilisiert. Die Armee habe damit begonnen, Einberufungsbefehle an Reservisten zu verschicken, berichteten mehrere israelische Medien am Samstag. Während in Tel Aviv erneut Tausende Menschen bei Protesten die Rückkehr der Geiseln forderten, attackierte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu das Vermittlerland Katar mit scharfen Worten.

Deutschland will umgehend verschärfte Grenzkontrollen

Berlin - Der künftige deutsche Innenminister Alexander Dobrindt will einen Tag nach seinem geplanten Amtsantritt verstärkte Zurückweisungen von Migranten und vermehrte Kontrollen an den deutschen Außengrenzen anordnen. "Die ersten Entscheidungen werden nach Amtsantritt an diesem Mittwoch getroffen. Dazu werden die Grenzkontrollen hochgefahren und die Zurückweisungen gesteigert", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Grenzschließungen werde es nicht geben.

US-Bischof fordert von Trump Entschuldigung für Papstbild

Washington/Vatikanstadt - Nach dem KI-generierten Bild von Donald Trump als Papst fordert ein US-Bischof eine öffentliche Entschuldigung vom US-Präsidenten. "Das ist für Katholiken eine tiefe Beleidigung", schrieb der Bischof von Springfield im US-Staat Illinois, Thomas Paprocki, auf X, meldete Kathpress. Dies gelte umso mehr, als "wir immer noch um den Tod von Papst Franziskus trauern und um die Führung des Heiligen Geistes für die Wahl unseres neuen Papstes beten". Trump müsse sich entschuldigen.

Elon Musks Weltraumunternehmen bekommt Stadt

Brownsville - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat jetzt eine eigene Stadt in Texas mit dem Namen Starbase. Die Bewohner des Gebiets an der SpaceX-Raketenfabrik entschieden das am Samstag mit einer klaren Mehrheit von 212 zu 6 Stimmen. Praktisch alle, die dort leben, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens oder deren Familienmitglieder. Zum Stadtbild gehört auch eine große Büste von Firmenchef Musk.

