US-Kardinal Prevost als Leo XIV. neuer Papst

Vatikanstadt - Der US-Kardinal Robert Francis Prevost ist am Donnerstag zum Papst gewählt worden. Der 69-jährige Kurienkardinal gab sich den Namen Leo XIV. Der neue Papst ist das 267. Oberhaupt der katholischen Kirche seit dem heiligen Petrus.

USA und Großbritannien vereinbaren Handelsabkommen

Washington/London - US-Präsident Donald Trump hat ein erstes Handelsabkommen nach der Verhängung weltweiter Zölle bekanntgegeben. In einem live im Fernsehen übertragenen Telefonat gab er am Donnerstag zusammen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer die Vereinbarung bekannt, deren Details noch ausgearbeitet werden sollen. Trump sprach von einem "Durchbruch-Deal". Starmer zufolge sollen die Vereinbarungen so bald wie möglich in Kraft treten.

Regierung verkündet Budget-Einigung

Wien - Die Regierung hat sich "im Wesentlichen" auf das Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 verständigt. Das verkündete Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Donnerstagnachmittag in einem Pressegespräch. SP-Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt (SPÖ) ergänzte: "Wir habe die 6,4 Milliarden aufgestellt." Details bleiben aber noch bis zur Budgetrede am kommenden Dienstag offen.

Putin nimmt Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges ab

Moskau - 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert Russland an diesem Freitag (9.00 Uhr MESZ) mit seiner traditionellen Militärparade an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Es ist die inzwischen vierte Parade mit Tausenden Soldaten und schwerer Militärtechnik auf dem Roten Platz seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Kiew kritisiert die Waffenschau als zynische Machtdemonstration.

Signa - Hausdurchsuchungen in Wien und Innsbruck

Wien - Im Zusammenhang mit der Signa-Pleite hat es am Mittwoch Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten gegeben. Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer bestätigte in einer Aussendung "im Zuge eines europäischen Ermittlungsverfahrens Hausdurchsuchungen in mehreren Objekten der insolventen Signa-Gruppe - darunter auch in den Räumlichkeiten der Signa Development Selection AG in Wien sowie an Adressen in Innsbruck".

EU-Parlament stimmt für niedrigeren Wolf-Schutzstatus

Brüssel/Straßburg - Das Europäische Parlament hat am Donnerstag im sogenannten Eilverfahren für eine Absenkung des Schutzstatus des Wolfes von "streng geschützt" auf "geschützt" gestimmt. Mit der Zustimmung kann die Änderung laut Parlament rasch in Kraft treten. Ein herabgesenkter Status soll den Staaten laut EU-Kommission mehr Flexibilität geben, die Jagd auf Wölfe zuzulassen, ohne den Schutz ganz aufzuheben. Aus der Landwirtschaft kam viel Zustimmung, Tierschützer kritisierten den Plan.

Fischers Israel-Kritik schlägt weiter Wellen

Wien - Die Kritik von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer am Gaza-Krieg schlägt weiter Wellen. Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat Fischer am Freitag "eine gefährliche Täter-Opfer-Umkehr" vorgeworfen. Dass diese rund um den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus stattfinde, sei "erschreckend", so Sobotka in einer Mitteilung gegenüber der APA. Die Botschaft Israels hatte Fischer zuvor vorgeworfen, Extremisten zu ermutigen. Lob gab es von SPÖ- und FPÖ-Politikern.

Schellhorn bittet wegen NS-Vergleich um Entschuldigung

Wien - NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn hat sich am Donnerstag für einen historisch fragwürdigen Vergleich entschuldigt. Im Puls24-Interview erzählte er, dass er von Männern in einem Zug wegen der Berichterstattung über den von ihm georderten Dienstwagen beschimpft worden sei und meinte: "Ich hab' mich so gefühlt wie vor 85 Jahren." Für diesen "absolut unpassenden" Vergleich möchte er sich "aufrichtig entschuldigen", so Schellhorn in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

