Merz, Macron, Starmer und Tusk gemeinsam in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Polens planen ein historisches Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Samstagfrüh wollen Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer und Donald Tusk gemeinsam Kiew besuchen, teilten die Regierungen am Freitagabend mit. Das Quartett unterstützt die Friedensbemühungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump und fordert eine 30-tägige Waffenruhe.

Pakistan meldet indische Raketenangriffe auf Stützpunkte

Rawalpindi - Pakistan hat dem Nachbarn Indien Raketenattacken auf mehrere Militärstützpunkte vorgeworfen und einen Gegenangriff begonnen. Die pakistanische Regierung teilte in der Nacht mit, es seien Attacken auf drei Militärstützpunkte in der Provinz Punjab abgewehrt worden, ohne dass es Opfer oder Schäden gegeben habe. Daraufhin habe das Militär die "Operation Bunjan" begonnen. Pakistanischen Staatsmedien zufolge wurden dabei mehrere indische Militärziele getroffen und zerstört.

Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China

Washington/Genf - Im Zollstreit zwischen den USA und China gibt es jetzt Bewegung: Erstmals treffen sich ranghohe Vertreter beider Seiten zu Gesprächen. Sie finden an diesem Wochenende in Genf statt. Daran nehmen US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sowie der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng teil.

Zahlreiche Teilnehmer bei Friedensveranstaltung in Jerusalem

Jerusalem - Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen haben tausende Menschen an einer von israelischen und palästinensischen Aktivisten organisierten Friedensveranstaltung in Jerusalem teilgenommen. "Wir können die Extremisten auf beiden Seiten, die von Rache, Angst und Hass zehren, über unsere Zukunft entscheiden lassen", sagte einer der Veranstalter des "Friedensgipfels des Volkes", Maoz Inon, am Freitag.

Deutsche Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gestorben

Berlin - Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 103 Jahren, wie die Margot Friedländer Stiftung in Berlin mitteilte. "Mit ihrem Tod verliert Deutschland eine bedeutende Stimme der Zeitgeschichte", erklärte die Stiftung. Die aus einer jüdischen Familie stammende und von den Nationalsozialisten verfolgte Friedländer war nach sechs Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt.

Kritik an kurzfristigen Änderungen bei den Pensionen

Wien - Nach nur einer Woche ist am Freitag die Begutachtung der ersten Änderungen im Pensionsbereich zu Ende gegangen. Damit werden unter anderem das Antrittsalter und die nötigen Versicherungsjahre für die Korridorpension angehoben. Kritik gibt es an der Begutachtungsfrist - diese sollte in der Regel sechs Wochen dauern, so der Verfassungsdienst. Auch sorgen sich die Institutionen um Personen, die bereits Vorkehrungen getroffen haben und nun mit neuen Regeln konfrontiert sind.

