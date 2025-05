Merz, Macron und Starmer in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Samstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Dort wollen sie zusammen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, um für eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe von 30 Tagen zu werben. Dieses Zeitfenster soll für Friedensverhandlungen mit Russland genutzt werden.

FPÖ-Kritik an PVA wegen Praxis bei ME/CFS und darüber hinaus

Wien - Nachdem eine am Donnerstag veröffentlichte Recherche von APA, ORF und Dossier große sozialrechtliche Probleme von Betroffenen der Multisystemerkrankung ME/CFS und Post Covid bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aufgezeigt hat, übt nun auch die FPÖ scharfe Kritik an der Begutachtungspraxis. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sprach gegenüber der APA von einem "unwürdigen Spiel". Und: Das Problem treffe nicht nur Menschen mit der Diagnose ME/CFS, betonte sie.

Sozialministerin Schumann: Pflegegeld-Valorisierung bleibt

Wien - Die im Jahr 2020 eingeführte alljährliche Wertanpassung des Pflegegeldes wird trotz der notwendigen Einschnitte beim Budget weiter fortgeführt. Das sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) im Rahmen eines von der APA begleiteten Besuchs von Pflegefachkräften im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien anlässlich des Pflegetags am kommenden Montag. Einmal mehr betonte sie, dass die ab 1. Jänner 2026 geplante Schwerarbeiterregelung für Pflegekräfte kommen wird.

Vance könnte Amtseinführung des neuen Papstes beiwohnen

Vatikanstadt - Die Messe zur Amtseinführung des frisch gewählten Papstes Leo XIV. am 18. Mai auf dem Petersplatz könnte wie bereits die Trauerzeremonie für seinen Vorgänger Franziskus zu einem großen Treffen von Staats- und Regierungschefs in Rom werden. Aus Vatikan-Kreisen verlautete am Samstag, dass etwa US-Vizepräsident JD Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem feierlichen Gottesdienst teilnehmen könnten.

Pakistans Militär: Luftabwehrsystem in Indien zerstört

Rawalpindi/Neu-Delhi - Das pakistanische Militär hat nach eigenen Angaben ein Luftabwehrsystem in Indien mit Hyperschallraketen zerstört. Der Angriff sei in der Stadt Adampur im indischen Bundesstaat Punjab erfolgt, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Die Angaben konnten nicht verifiziert werden. Laut indischen Medien bestritt das Militär die Darstellung aus Pakistan sogar ausdrücklich.

Southport-Mörder attackiert laut Medien Gefängnisbeamten

London - Ein als "Southport-Mörder" bezeichneter britischer Strafgefangener soll laut Medienberichten im Gefängnis einen Beamten mit kochendem Wasser angegriffen haben. Der 18-Jährige, der für den Mord an drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses zu mindestens 52 Jahren Haft verurteilt worden war, soll dafür einen Wasserkocher in seiner Zelle benutzt haben, wie u.a. die Nachrichtenagentur PA und Sky News berichteten. Eine offizielle Bestätigung gab es Samstagfrüh noch nicht.

Kritik an kurzfristigen Änderungen bei den Pensionen

Wien - Nach nur einer Woche ist am Freitag die Begutachtung der ersten Änderungen im Pensionsbereich zu Ende gegangen. Damit werden unter anderem das Antrittsalter und die nötigen Versicherungsjahre für die Korridorpension angehoben. Kritik gibt es an der Begutachtungsfrist - diese sollte in der Regel sechs Wochen dauern, so der Verfassungsdienst. Auch sorgen sich die Institutionen um Personen, die bereits Vorkehrungen getroffen haben und nun mit neuen Regeln konfrontiert sind.

