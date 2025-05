Selenskyj und Verbündete fordern Waffenruhe ab Montag

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und europäische Verbündete fordern von Russland eine bedingungslose, mindestens 30-tägige Waffenruhe ab Montag. "Wir wissen, dass uns die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew nach Gesprächen mit Verbündeten. "Wenn Russland sich einer kompletten und bedingungslosen Waffenruhe verweigert, sollten Sanktionen verhängt werden, verstärkte Sanktionen gegen den Energiesektor und das Bankensystem."

Trump kündigt Feuerpause zwischen Indien und Pakistan an

Rawalpindi/Neu-Delhi - Indien und Pakistan haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine vollständige und sofortige Feuerpause verständigt. Er freue sich, dies bekannt zu geben, erklärte Trump am Samstag. Vorausgegangen sei eine lange Verhandlungsnacht, in der die US-Regierung die Vermittlerrolle übernommen habe, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar bestätigte dies auf X und schrieb, die Feuerpause trete sofort in Kraft.

Oberstaatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen zu Pilnacek

Wien - Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die Prüfung einer Fortführung der Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek, angeordnet. Eine entsprechende Weisung an die Staatsanwaltschaft Krems erging am 22. April, wie das Justizministerium der APA bestätigte. Zunächst hatte das Online-Medium zackzack.at am Samstag über die Weisung berichtet.

Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China

Washington/Genf - In Genf haben am Samstag die ersten amerikanisch-chinesischen Gespräche zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten nach den drastischen Erhöhungen der US-Zölle begonnen. Chinas stellvertretender Ministerpräsident He Lifeng habe sich mit US-Finanzminister Scott Bessent ausgetauscht, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Ein Reuters-Augenzeuge beobachtete am Samstagmittag, wie beide Delegationen den Verhandlungsort wieder verließen.

Sozialministerin Schumann: Pflegegeld-Valorisierung bleibt

Wien - Die im Jahr 2020 eingeführte alljährliche Wertanpassung des Pflegegeldes wird trotz der notwendigen Einschnitte beim Budget weiter fortgeführt. Das sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) im Rahmen eines von der APA begleiteten Besuchs von Pflegefachkräften im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien anlässlich des Pflegetags am kommenden Montag. Einmal mehr betonte sie, dass die ab 1. Jänner 2026 geplante Schwerarbeiterregelung für Pflegekräfte kommen wird.

IKG: Kaum Konsequenzen bei muslimischen Antisemitismus

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, sieht Handlungsbedarf bei der Justiz gegenüber dem muslimischen Antisemitismus. Die Polizei mache "sehr wohl ihren Job" bei Demonstrationen und anderswo, aber es habe dann in der Konsequenz fast keine Auswirkungen. "Es kommt nicht zu Anklagen und schon gar nicht zu Verurteilungen", kritisierte Deutsch gegenüber Ö1 in der Sendereihe "Im Journal zu Gast".

80 Jahre Befreiung: Gedenkfeier im ehemaligen KZ Gusen

Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am Vortag der traditionellen internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich wird am Samstagabend unter dem Motto "Befreit?!" der Opfer des ehemaligen KZ-Nebenlagers Gusen gedacht. Neben Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) werden auch zahlreiche Angehörige von Überlebenden aus aller Welt erwartet.

Sonde nach 53 Jahren laut Moskau ins Meer gestürzt

Moskau/Paris/Jakarta - Eine im Jahr 1972 von der Sowjetunion ins All geschossene Raumsonde ist nach russischen Angaben im Indischen Ozean abgestürzt. Der Raumapparat sei um 8.24 Uhr MESZ in die Erdatmosphäre eingetreten und dann westlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mit. Zu möglichen Schäden gab es keine Angaben.

