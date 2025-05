Demonstration in Israel gegen Ausweitung des Gaza-Kriegs

Jerusalem/Gaza - Tausende Menschen haben am Samstag in Israel gegen die neue Militäroffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen protestiert. Auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv, zu der das Forum der Familien der Geiseln aufgerufen hatte, sprachen auch Angehörige, die seit nunmehr 581 Tagen um ihre Liebsten bangen. Zuvor hatte die Hamas ein Video von zwei israelischen Geiseln veröffentlicht. Unklar blieb vorerst, wann es genau aufgenommen wurde.

Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan brüchig

Rawalpindi/Neu-Delhi - Die jüngst vereinbarte Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan ist brüchig. In den vergangenen Stunden seien pakistanische Verstöße gegen die Vereinbarung registriert worden, so der Staatssekretär im indischen Außenministerium, Vikram Misri, am Samstag in Neu-Delhi. Die indischen Streitkräfte seien angewiesen, auf die Verstöße entschieden zu reagieren. Pakistans Informationsminister Attalullah Tarar wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer "haltlosen Anschuldigung".

Kreml will Waffenruhe-Vorschlag prüfen

Kiew (Kyjiw) - Der Kreml will den Vorschlag für eine 30-tägige Ukraine-Waffenruhe prüfen. Wie russische Staatsmedien am Samstag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow berichteten, will der Kreml über die von Kiews westlichen Verbündeten vorgelegte Forderung "nachdenken". Peskow äußerte sich demnach im US-Fernsehsender CNN zu der "neuen Entwicklung", wies aber zugleich darauf hin, dass es "sinnlos" sei, Moskau "unter Druck zu setzen".

Papst Leo XIV. spricht erstmals Sonntagsgebet

Vatikanstadt - Drei Tage nach seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche tritt der neue Papst Leo XIV. an diesem Sonntag auf dem Petersplatz wieder an die Öffentlichkeit. Vom Balkon des Petersdoms aus wird der erste Pontifex aus den USA, der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost, das sonntägliche Mittagsgebet Regina Coeli sprechen. Dazu werden Zehntausende erwartet, die ihn erstmals persönlich sehen wollen.

Zollstreit: USA und China setzen Gespräche am Sonntag fort

Washington/Genf - Die amerikanisch-chinesischen Gespräche in Genf zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten werden am Sonntag fortgesetzt. Laut Delegationskreisen wollen US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer weiter mit hochrangigen Vertretern Chinas verhandeln. Die enormen Zölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben nachhaltige Auswirkungen auf den Welthandel. Sie drohen, das Weltwirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.

80 Jahre Befreiung: Gedenkfeier im ehemaligen KZ Gusen

Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am Vortag der traditionellen internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich ist Samstagabend unter dem Motto "Befreit?!" der Opfer des ehemaligen KZ-Nebenlagers Gusen gedacht worden. Neben Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) waren auch Angehörige von Überlebenden aus aller Welt gekommen.

Mann wegen Mordversuchs an 45-Jährigem in Tirol festgenommen

Innsbruck - Ein 44-jähriger Marokkaner ist in der Nacht auf Samstag wegen eines offenbaren Mordversuchs an einem 45-jährigen Tunesier in Innsbruck festgenommen worden. Der Mann hatte seinem Kontrahenten im Zuge einer Auseinandersetzung in einer Unterführung nahe des Stadtzentrums mit einem Klappmesser zunächst eine Stichverletzung an der linken Hand zugefügt und danach auch gegen den Hals gestochen. Auch an letzterem wurde der 45-Jährige verletzt, wenngleich offenbar nicht schwer.

Kundgebungen für AfD-Verbot in vielen deutschen Städten

Berlin - In mehr als 60 deutschen Städten sind am Sonntag Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot angekündigt. Das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts" und die Initiative "Menschenwürde verteidigen - AfD-Verbot jetzt" haben zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. In der Hauptstadt Berlin startet die zentrale Kundgebung um 16.00 Uhr am Brandenburger Tor.

