Stocker bei Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Tirana/Wien - 47 Staats- und Regierungschefs europäischer Staaten, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), beraten am Freitag in der albanischen Hauptstadt Tirana über die brennenden Herausforderungen unserer Zeit: Sie wollen beim sechsten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) die Sicherheit Europas vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Wettbewerbsfähigkeit sowie Migration diskutieren.

Rushdie-Attentäter zu 25 Jahren Haft verurteilt

New York - Der Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im US-Bundesstaat New York legte das Strafmaß gegen den Amerikaner Hadi Matar fest, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Er kann Berufung einlegen. Der 27-Jährige hatte bei einer Lesung des weltbekannten Autors im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.

Chris Brown muss in Großbritannien bis Mitte Juni in U-Haft

Manchester/Los Angeles - Wegen eines tätlichen Angriffs muss US-Sänger Chris Brown bis Mitte Juni in Großbritannien in Untersuchungshaft und kann seine Welttournee deswegen voraussichtlich nicht wie geplant starten. Eine Richterin in Manchester ordnete am Freitag U-Haft bis zum 13. Juni gegen den R&B-Star an. Brown hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Gewalttaten von sich reden gemacht, unter anderem 2009 mit einer Prügelattacke gegen seine damalige Freundin Rihanna.

100 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen hat am Freitag erneut Dutzende Tote durch israelische Angriffe gemeldet. Die Zahl der Todesopfer durch Angriffe auf Häuser von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen seit Mitternacht liege bei fast 100, sagte ein Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde. Die Suche nach Überlebenden und Verschütten dauere an.

Ankläger von Weltstrafgericht tritt vorläufig zurück

Den Haag - Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan (55), ist im Zusammenhang mit einer Untersuchung über mutmaßliche sexuelle Übergriffe vorübergehend zurückgetreten. Bis zum Abschluss einer Untersuchung lege er sein Amt nieder, teilte das Gericht mit.

Wiener Börse geht fester ins Wochenende

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag wieder nahe an das zur Wochenmitte erreichte 17-Jahreshoch herangetastet. Der ATX schloss 0,72 Prozent fester auf 4.438,00 Punkten. Auf Wochensicht legte der Leitindex knapp drei Prozent zu und verbuchte so den fünften Wochengewinn in Folge. Die Marktakteure warten auf Neuigkeiten zum Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern. Mit Blick auf die heimischen Werte blieb die Nachrichtenlage vor dem Wochenende dünn.

