Israelische Großoffensive im Gazastreifen begonnen

Tel Aviv - Israel hat nach eigenen Angaben die neue Großoffensive im Gazastreifen eingeleitet. Im Laufe des Freitags habe die Armee damit begonnen, "umfangreiche Angriffe durchzuführen und Truppen zu mobilisieren, um die operative Kontrolle in Gebieten des Gazastreifens zu erlangen", teilte das Militär in der Nacht auf Samstag mit. Dies sei Auftakt zur "Erreichung der Kriegsziele" - einschließlich der Freilassung von Geiseln und der Zerschlagung der Terrororganisation Hamas.

Bericht: USA erwägen Umsiedlung einer Million Palästinenser

Tripolis/Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump arbeitet einem Medienbericht zufolge an einem Plan zur dauerhaften Umsiedlung von bis zu einer Million Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Libyen. Die Details seien noch unklar und es gebe auch noch keine endgültige Einigung, meldet der Sender NBC News unter Berufung auf Insider. Das Vorhaben werde aber so ernsthaft in Betracht gezogen, dass die US-Regierung darüber bereits mit der libyschen Führung gesprochen habe.

Ebola-Verdachtsfall in Tschechien

Prag - Ein Verdachtsfall auf eine Ebola-Infektion hat in Tschechien einen Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst. Der Patient wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf eine Sonderisolierstation des Prager Krankenhauses Bulovka gebracht, wie der Sender CNN Prima News berichtete. Der US-Amerikaner sei jüngst von einer Reise in den Kongo zurückgekehrt.

Liebe und "Vielfalt des Lebendigen" bei Festwochen-Eröffnung

Wien - Die "Republik der Liebe" ist Freitagabend zur Eröffnung der Wiener Festwochen ausgerufen worden. Ein Genregrenzen zerschmetterndes Programm war für die Veranstaltung am Rathausplatz versprochen worden. Tatsächlich gab es musikalische Vielfalt mit politischen (Unter-)Tönen. Ein Höhepunkt war die Kooperation von Laurie Anderson mit Tenor Serge Kakudji. "Was wir verteidigen, ist die Vielheit des Lebendigen gegen die Einheit", fasste Burg-Schauspielerin Safira Robens zusammen.

Österreich als Mitfavorit im Song-Contest-Finale

Wien/Basel - Am Samstagabend geht in der Schweizer Kultur- und Pharmametropole Basel das große Finale des 69. Eurovision Song Contests über die Bühne. Und Österreich ist dabei mit dem Countertenor JJ und seiner Poperanummer "Wasted Love" einer der Co-Favoriten im Tournament. Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen derzeit auf Platz 2 hinter Schwedens Spaßformation KAJ. Die Chancen auf den ersten österreichischen ESC-Sieg nach Conchita 2014 sind also gegeben.

Vorarlberger ÖVP und Grüne wählen Parteispitzen neu

Bregenz - Die Vorarlberger Volkspartei und die Vorarlberger Grünen wählen am Samstag ihre Parteichefs neu. Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten: Bei der ÖVP ist Landeshauptmann Markus Wallner der einzige Kandidat, er steht damit vor seiner vierten Wiederwahl. Er wird eine "Vorarlberg-Rede" halten. Bei den Grünen stellt sich das Führungsduo Daniel Zadra und Eva Hammerer neuerlich zur Wahl, auch sie sind ohne Gegenkandidaten.

