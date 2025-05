Markus Wallner als Vbg. Landesparteiobmann wiedergewählt

Bregenz/Dornbirn - Landeshauptmann Markus Wallner ist am Samstag in Dornbirn zum vierten Mal zum Landesparteiobmann der Vorarlberger Volkspartei gewählt worden. Er erhielt beim 43. ordentlichen Landesparteitag 97,56 Prozent der Delegiertenstimmen. Der 57-Jährige war der einzige Kandidat. Wallner skizzierte zudem in einer "Vorarlberg Rede" seine "klaren Vorstellungen" für die Zukunft des Landes.

Israelische Großoffensive im Gazastreifen begonnen

Tel Aviv - Israel hat nach eigenen Angaben die neue Großoffensive im Gazastreifen eingeleitet. Im Laufe des Freitags habe die Armee damit begonnen, "umfangreiche Angriffe durchzuführen und Truppen zu mobilisieren, um die operative Kontrolle in Gebieten des Gazastreifens zu erlangen", teilte das Militär in der Nacht auf Samstag mit. Bei den jüngsten Angriffen der israelischen Armee wurden nach Angaben palästinensischer Gesundheitseinrichtungen 58 Menschen getötet.

Zocker prognostizieren Jury-Sieg Österreichs beim ESC

Basel/Wien - JJ wird mit "Wasted Love" der Sieger des 69. Eurovision Song Contests - wenn allein die Stimmen der Fachjurys zählten. Zumindest prognostizieren das wenige Stunden vor dem Finale die Buchmacher. Beim Vergleich von elf Wettbüros ergibt sich ein klarer Sieg des österreichischen Beitrags bei den Experten - und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Aber die Jurystimmen stehen bekanntlich nur für 50 Prozent des Ergebnisses, und beim Publikum könnte es anders aussehen.

Nach Bankomatsprengung in Gmunden: Fluchtauto abgebrannt

Gmunden/Aichkirchen - Nach der Sprengung eines Bankomaten in Gmunden in der Nacht auf Freitag ist das Fluchtauto gefunden worden. Der VW Tiguan, den die vier bisher unbekannten Täter einem Maturanten geraubt hatten, stand am Freitag um 22.00 Uhr in einem Waldstück in Aichkirchen bei Lambach in Vollbrand, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag informierte. Vermutlich haben die Täter den Wagen in Brand gesetzt, um keine Spuren zu hinterlassen.

Mindestens neun Tote bei russischem Angriff auf Bus

Kiew (Kyjiw) - Wenige Stunden nach der ersten direkten Verhandlungsrunde seit drei Jahren sind bei einem russischen Angriff in der ukrainischen Grenzregion Sumy mehrere Zivilisten getötet worden. Wie der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Ihor Tkatschenko, am Samstag in der Früh mitteilte, kamen bei dem "zynischen Angriff" mindestens neun Menschen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Ärzte und Rettungskräfte seien alarmiert worden.

Fortsetzung russisch-ukrainischer Gespräche offen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren ist offen, ob diese fortgesetzt werden. Konkrete Pläne für weitere Treffen und einen möglichen Zeitpunkt dafür wurden von den Vertretern der Konfliktparteien nicht genannt. Allerdings gehen zumindest Russland sowie die vermittelnde Türkei von weiteren Gesprächen aus. Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht dazu.

Aussage von Rapper Combs' Ex-Freundin beendet

New York - Im Prozess gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat dessen Ex-Freundin Casandra Ventura nach vier Tagen ihre Aussage vor Gericht beendet. Die als "Cassie" bekannte Sängerin musste sich am Freitag in New York nochmal im Kreuzverhör scharfen Fragen von Combs' Verteidigung stellen. Dabei ging es unter anderem um 20 Millionen Dollar (rund 18 Millionen Euro), die sie im Zuge einer zivilrechtlichen Einigung mit dem Rap-Mogul erhalten hatte.

Suche nach Geflohenen nach Gefängnisausbruch in den USA

New Orleans (Louisiana) - Nach dem Ausbruch aus einem Gefängnis in der US-Großstadt New Orleans sind sieben Männer weiter auf der Flucht. Drei wurden Medienberichten zufolge inzwischen gefasst. Man gehe davon aus, dass sie bewaffnet und gefährlich seien, teilten die Behörden mit. Die Geflohenen waren laut Behörden unter anderem wegen schwerer Gewalttaten angeklagt und wurden teils auch schon verurteilt.

