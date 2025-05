Markus Wallner als Vbg. Landesparteiobmann wiedergewählt

Bregenz/Dornbirn - Landeshauptmann Markus Wallner ist am Samstag in Dornbirn zum vierten Mal zum Landesparteiobmann der Vorarlberger Volkspartei gewählt worden. Er erhielt beim 43. ordentlichen Landesparteitag 97,56 Prozent der Delegiertenstimmen. Der 57-Jährige war der einzige Kandidat. Wallner skizzierte zudem in einer "Vorarlberg Rede" seine "klaren Vorstellungen" für die Zukunft des Landes.

Hamas spricht von über 150 Toten in 24 Stunden in Gaza

Tel Aviv - Über 150 Menschen sind nach palästinensischen Angaben bei israelischen Angriffen im Gazastreifen innerhalb eines Tages getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete, 153 Tote seien in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Seit Kriegsbeginn vor mehr als eineinhalb Jahren wurden demnach mehr als 53.200 Palästinenser in Gaza getötet. Die Angaben, die sich nicht verifizieren lassen, unterscheiden nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Zweiter Mann im Fall Chris Brown angeklagt

Manchester/London - Nach der Festnahme von US-Sänger Chris Brown wegen eines mutmaßlichen Angriffs in einem Londoner Nachtklub ist ein zweiter Verdächtiger angeklagt worden. Dem 38-jährigen US-Bürger wird ebenfalls schwere Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte. Brown war in der Nacht auf Donnerstag in einem Luxushotel in Manchester festgenommen worden. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Mindestens neun Tote bei russischem Angriff auf Bus

Kiew (Kyjiw) - Wenige Stunden nach der ersten direkten Verhandlungsrunde seit drei Jahren sind bei einem russischen Angriff in der ukrainischen Grenzregion Sumy mehrere Zivilisten getötet worden. Wie der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Ihor Tkatschenko, am Samstag in der Früh mitteilte, kamen bei dem "zynischen Angriff" mindestens neun Menschen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Ärzte und Rettungskräfte seien alarmiert worden.

Fortsetzung russisch-ukrainischer Gespräche offen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren ist offen, ob diese fortgesetzt werden. Konkrete Pläne für weitere Treffen und einen möglichen Zeitpunkt dafür wurden von den Vertretern der Konfliktparteien nicht genannt. Allerdings gehen zumindest Russland sowie die vermittelnde Türkei von weiteren Gesprächen aus. Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht dazu.

Nach Bankomatsprengung in Gmunden: Fluchtauto abgebrannt

Gmunden/Aichkirchen - Nach der Sprengung eines Bankomaten in Gmunden in der Nacht auf Freitag ist das Fluchtauto gefunden worden. Der VW Tiguan, den die vier bisher unbekannten Täter einem Maturanten geraubt hatten, stand am Freitag um 22.00 Uhr in einem Waldstück in Aichkirchen bei Lambach in Vollbrand, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag informierte. Vermutlich haben die Täter den Wagen in Brand gesetzt, um keine Spuren zu hinterlassen.

Suche nach Geflohenen nach Gefängnisausbruch in den USA

New Orleans (Louisiana) - Nach dem Ausbruch aus einem Gefängnis in der US-Großstadt New Orleans sind sieben Männer weiter auf der Flucht. Drei wurden Medienberichten zufolge inzwischen gefasst. Man gehe davon aus, dass sie bewaffnet und gefährlich seien, teilten die Behörden mit. Die Geflohenen waren laut Behörden unter anderem wegen schwerer Gewalttaten angeklagt und wurden teils auch schon verurteilt.

Peruanischer Priester Privatsekretär des neuen Papstes

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist dabei, sein Team engster Mitarbeiter aufzubauen, die ihn in dieser Anfangsphase des Pontifikats unterstützen werden. Dabei greift er unter anderem auf Vertrauensleute zurück, die er während seiner Zeit als Bischof in Peru kennengelernt hat. Den peruanischen Priester Edgard Iv�n Rimaycuna Inga hat der Papst nun offiziell zu seinem Privatsekretär ernannt.

