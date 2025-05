JJ gelingt Sensationssieg für Österreich beim Song Contest

Basel/Wien - Die Sensation ist perfekt: Österreich hat elf Jahre nach dem Triumph von Conchita in Kopenhagen erneut den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 24-jährige Countertenor JJ sicherte sich Samstagabend in Basel die Trophäe mit seiner Popera-Ballade "Wasted Love". Damit konnte sich Österreich zum dritten Mal den Sieg beim größten Musikbewerb der Welt sichern.

Bundespräsident gratuliert JJ: "Ganz Österreich freut sich!"

Wien/Basel - Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntagvormittag mit einer kurzen Videobotschaft an den Song Contest Sieger JJ aka Johannes Pietsch unter die Gratulanten für den "fulminanten ersten Platz" gereiht. "Was für ein Erfolg! Was für eine Stimme! Was für eine Show!", zeigte er sich begeistert: "Ganz Österreich freut sich!"

Papst Leo XIV. wird offiziell ins Amt eingeführt

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist am Sonntag offiziell ins Amt eingeführt worden. Die Messe wurde von 200 Kardinälen und 750 Bischöfen und Priestern mitzelebriert. Anwesend waren auch 400 Diakone und Priester, die die Kommunion verteilen. Vor der Einführungsfeier hatte der Papst kniend am Grab des Apostels Petrus gebetet. In seiner Predigt unterstrich der Papst, dass er "ohne Verdienst" zu Franziskus ́ Nachfolger auserwählt wurde.

Europas Top-Unternehmen unterliegen im Weltvergleich

Brüssel/Washington/Peking - Die größten Konzerne aus den USA und Asien haben Europas Top-Unternehmen 2024 bei Umsatz und Gewinn abgehängt. Das zeigt eine Studie, für die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY die Bilanzen der 1.000 umsatzstärksten Börsenunternehmen der Welt analysiert hat. Die Top-Firmen aus den Vereinigten Staaten steigerten ihren Umsatz 2024 um durchschnittlich 4,5 Prozent, jene aus Asien um 3,2 Prozent. Europas Großunternehmen mussten ein Minus von 1,1 Prozent hinnehmen.

Kritik an Israels Gaza-Offensive - Neue Verhandlungen

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Bei heftigen Angriffen Israels gegen die islamistische Hamas im gesamten Gazastreifen hat es Berichten zufolge wieder viele Opfer gegeben. Bis Samstag in der Früh seien 81 Menschen getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach gab es auch viele Verletzte. Israel hatte am Samstag den Beginn einer neuen Militäroffensive in Gaza bekanntgegeben. EU-Ratspräsident Ant�nio Costa zeigte sich "schockiert" und forderte auf X ein Ende der Gewalt.

Vorgezogene Parlamentswahl in Portugal

Lissabon - In Portugal hat Sonntag früh eine vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Gut 10,8 Millionen Portugiesen sind aufgerufen, die Verteilung der 230 Sitze im Parlament in Lissabon zu bestimmen. Es ist bereits die dritte vorgezogene Wahl seit 2022. Der Urnengang wurde notwendig, nachdem die konservative Minderheitsregierung von Ministerpräsident Lu�s Montenegro nach nur einem knappen Jahr im März überraschend durch ein von ihm selbst angesetztes Misstrauensvotum gestürzt worden war.

Präsidentenwahl in Polen

Warschau - In Polen hat am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl begonnen. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend: Ein Sieg des pro-europäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski von der liberal-konservativen Bürgerplattform würde den Weg für die Reformen der Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk frei machen. Mit dem Rechtsnationalisten Karol Nawrocki wäre dagegen eine Fortsetzung der Blockadepolitik des scheidenden Staatschefs Andrzej Duda zu erwarten.

Tote und Verletzte bei Schiffskollision in New York

New York - Ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams zufolge starben zwei Menschen. Bei dem Unfall am Samstagabend (Ortszeit) wurden zudem 22 Menschen verletzt, wie das mexikanische Marineministerium auf der Plattform X mitteilte. 19 von ihnen wurden in einem Spital medizinisch versorgt, drei waren schwer verletzt. Aus dem Wasser musste niemand gerettet werden.

