Der König ist gelandet: ESC-Gewinner JJ zurück in Österreich

Schwechat/Wien - Im Vatikan wurde am Sonntag der neue Papst ins Amt eingeführt, und in Österreich betrat der frischgekürte neue ESC-König JJ am Nachmittag am Flughafen Wien Schwechat erstmals heimischen Boden nach seinem triumphalen Erfolg beim 69. Eurovision Song Contest von Basel. Überpünktlich gegen 16.15 Uhr landete die Maschine mit der österreichischen Delegation samt dem 24-jährigen Sänger an der Spitze - erwartet von einigen Hundert Fans und Medienvertretern.

Israel begann großen Einsatz von Bodentruppen in Gaza

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Israels Armee hat im Zuge ihrer neuen Offensive im Gazastreifen auch einen Großeinsatz von Bodentruppen gestartet. Sie seien seit Samstag im gesamten Norden und Süden des Küstengebiets gegen die islamistische Hamas im Einsatz, so das Militär am Sonntag. Bei heftigen Angriffen Israels gegen die Hamas seien in der Nacht auf Sonntag mindestens 110 Menschen getötet worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. International wächst die Kritik am Vorgehen Israels.

Meister-Entscheidung vertagt - Sturm, Austria und WAC bangen

Wien - Die Meister-Entscheidung in der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt in der letzten Runde, wobei drei Teams noch eine Chance haben. Die Austria hievte sich am Sonntag mit einem 2:1-Sieg beim WAC wieder zurück ins Rennen, während Tabellenführer Sturm Graz bei Rapid mit 1:3 unterlag. Damit liegen die Grazer vor dem Finale jeweils drei Punkte vor der Austria und den Wolfsbergern, also würde dem Titelverteidiger nächsten Samstag gegen den WAC bereits ein Remis reichen.

Bundeskanzler lud Papst zu Besuch in Österreich ein

Vatikanstadt - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat Papst Leo XIV. zu einem Besuch nach Österreich eingeladen. Der Kanzler, der mit einer Delegation zur Messe zum Pontifikatsbeginn des neuen Papstes nach Rom reiste, konnte dem Pontifex kurz nach dem feierlichen Gottesdienst begegnen. "Ich habe dem Papst auf Englisch gesagt, dass es für uns eine große Freude wäre, ihn in Österreich zu begrüßen", sagte Stocker nach der Messe am Sonntag im Gespräch mit österreichischen Medien in Rom.

USA erhöhen Druck vor Telefonat von Trump und Putin

Washington - Kurz vor dem geplanten Telefonat von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin erhöhen die USA den Druck auf den Kreml. Außenminister Marco Rubio sagte dem Sender CBS News, man habe Russland auf die Möglichkeit neuer Sanktionen hingewiesen und sich dabei in den vergangenen Wochen "ziemlich klar" ausgedrückt. Trump und Putin wollen am Montag erneut telefonieren und Chancen auf ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ausloten.

FBI: Explosion vor US-Kinderwunschklinik war "Terrorakt"

Palm Springs (Kalifornien) - Nach der Explosion vor einer Kinderwunschklinik im kalifornischen Palm Springs spricht das FBI inzwischen von Terror. "Machen Sie sich nichts vor. Dies ist ein vorsätzlicher Terrorakt", zitierten US-Medien Akil Davis vom FBI in Los Angeles. Auf die Frage, ob die Kinderwunschklinik das Ziel der Explosion gewesen sei, sagte er demnach: "Davon gehen wir aus." Bei der Explosion am Samstagmorgen (Ortszeit) war mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

EU-USA-Spitzentreffen in Rom: Hoffen auf "Neustart"

Rom/EU-weit - Bei einem spontanen Spitzentreffen in Rom haben US-Vizepräsident JD Vance und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den gemeinsamen Wunsch nach einer Besserung der Beziehungen unterstrichen. "Hoffentlich wird das der Beginn von langfristigen Handelsgesprächen und langfristigen Handelsvorteilen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten", sagte Vance zum Auftakt des Gesprächs, das Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni organisiert hatte.

Schellhorn will weniger Auswahl bei Dienstwägen

Wien - Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) will das Dienstwagen-Regime in der Regierung reformieren. Er werde vorschlagen, dass es je zwei Automodelle mit vorgegebener Ausstattung für Minister und Staatssekretäre gebe. Dann müsse sich niemand eines aussuchen, das mache die Bundesbeschaffungsagentur und es gebe keine Debatten, meinte er in der "Kleinen Zeitung".

