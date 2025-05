OLG fällt Entscheidung über Kurz-Urteil

Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Wien befasst sich am Montag mit den Schuldsprüchen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Kurz wurde im Februar vergangenen Jahres wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt, Bonelli fasste sechs Monate bedingt aus. Beide meldeten dagegen Berufung an.

Van der Bellen als erster Bundespräsident in der Mongolei

Ulaanbaatar (Ulan Bator)/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen beginnt am Montag einen offiziellen Besuch in der Mongolei. In der Hauptstadt Ulaanbaatar wird er von Staatspräsident Ukhnaa Khurelsukh empfangen. "Der Besuch soll die bilateralen Beziehungen ausbauen und für Österreichs Wirtschaft Türen in den asiatischen Markt öffnen, um Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen", hieß es im Vorfeld aus der Präsidentschaftskanzlei. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident die Mongolei besucht.

Mindestens 38 Tote an einem Tag im Gaza-Krieg

Gaza - Mindestens 38 Menschen sind nach palästinensischen Angaben bei israelischen Angriffen im Gazastreifen innerhalb eines Tages getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete am Sonntag zudem 204 Verletzte in den vergangenen 24 Stunden. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren. Die israelische Armee will unterdessen ihre Aktivitäten in Gaza weiter verstärken.

Madrid-Gruppe fordert Zweistaatenlösung im Gaza-Konflikt

Madrid - Am Sonntag setzten sich 20 arabische und europäische Länder bei einem Gipfeltreffen in Madrid erneut für eine Zweistaatenlösung ein, um dauerhaft den Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina zu beenden. Bei der Konferenz der sogenannten "Madrid-Gruppe" ging es in der spanischen Hauptstadt laut Spaniens Außenminister Jos� Manuel Albares darum, einer Zweistaatenlösungen neuen Schwung zu verleihen, zu der es keine "Alternative" gebe.

Schiff mit gefährlicher Ladung vor indischer Küste gesunken

Bangalore - Vor der Küste des indischen Bundesstaats Kerala im Süden des Landes ist ein Containerschiff mit zum Teil gefährlicher Ladung gesunken. Das Schiff, das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Liberia fuhr, sei mit 640 Containern, darunter 13 mit gefährlicher Ladung, untergegangen, teilte das indische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Um was für Ladung es sich genau handelte, erklärte das Ministerium nicht.

Papst sprach erstmals Sonntagsgebet vom Apostolischen Palast

Rom - Papst Leo XIV. hat zum ersten Mal das Sonntagsgebet vom Apostolischen Palast auf dem Petersplatz in Rom gesprochen. Beim Regina Coeli (Himmelskönigin Maria), dem Gebet nach der Osterzeit, dankte der Papst für die Zuneigung, mit der seine Papst-Wahl begrüßt worden sei. Er rief die Gläubigen auf, ihn in seinem Amt mit Gebeten zu unterstützen.

Prozess gegen Mutter wegen Tötung ihres Kindes bei Geburt

Wien - Am Montag wird am Landesgericht gegen eine 21-jährige Frau verhandelt, die am 9. Dezember 2024 in einem Hotel in Wien-Simmering einen gesunden Buben zur Welt gebracht hatte. Danach soll sie das Kind getötet haben, "indem sie mit beiden Händen den Hals des Buben zudrückte", wie ihr die Anklage vorwirft. Ihr wird auf Basis eines eingeholten psychiatrischen Gutachtens zugebilligt, sie habe sich aufgrund des Geburtsvorgangs in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red