Leichte Entspannung im Schweizer Lötschental

Blatten - Im Schweizer Lötschental zeichnet sich beim gestauten Fluss Lonza leichte Entspannung ab. Hinter dem gigantischen Schuttkegel, der das Flussbett nach dem Gletscherabbruch von Mittwoch blockiert, nimmt die Wassermenge nach Augenschein von Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben, ab. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lage ruhig", teilte der Krisenstab gegen Mittag mit. Auch im weiteren Tagesverlauf zeichnete sich eine gewisse Entspannung der Lage ab.

SPÖ und NEOS einigten sich in Wien auf Koalition

Wien - SPÖ und NEOS haben sich in Wien auf eine Neuauflage ihrer Zusammenarbeit verständigt. Ihre Inhalte präsentiert die Koalition am Dienstag um 12.30 Uhr im Wappensaal des Rathauses, hieß es seitens der SPÖ zur APA. Auftreten werden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). Die neuen Stadtregierungsmitglieder sollen am Dienstag hingegen noch nicht vorgestellt werden.

Iran bestellt österreichische Diplomatin ein

Teheran/Wien - Der Iran hat nach einem Bericht über sein umstrittenes Atomprogramm Österreichs Geschäftsträgerin einbestellt. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf einen österreichischen Geheimdienstbericht, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete. Die Diplomatin Michaela Pacher sei daher ins Außenministerium in Teheran einbestellt worden - eine scharfe Form des diplomatischen Protests. Das österreichische Außenministerium bestätigte die Einbestellung gegenüber der APA.

Supreme Court erlaubt Entzug von 500.000 Aufenthaltstiteln

Washington - Das Oberste US-Gericht hat es Präsident Donald Trump erlaubt, einer halben Million Migranten ihr Aufenthaltsrecht zu entziehen. Das am Freitag ergangene Urteil war nicht unterzeichnet und enthielt keine Begründung. Zwei von demokratischen Präsidenten ernannte Richterinnen des Supreme Court stimmten in einem Sondervotum dagegen. Das US-Heimatschutzministerium hatte im März bekanntgegeben, dass rund 532.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela gehen müssen.

Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl ist tot

Graz - Der langjährige Grazer Bürgermeister Alfred Stingl (SPÖ) ist am Donnerstag - einen Tag nach seinem 86. Geburtstag - gestorben. Das teilte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. Stingl war von 1985 bis 2003 Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt und galt auch nach seiner Zeit im Rathaus als wichtige Persönlichkeit. Er engagierte sich unter anderem ehrenamtlich als Sozial-Ombudsmann für die Aktion "Von Mensch zu Mensch" der "Woche".

UNO: Kompletter Gazastreifen von Hungersnot bedroht

Jerusalem - Angesichts des Krieges sind laut UNO mittlerweile alle Bewohner im Gazastreifen von einer Hungersnot bedroht. Der Gazastreifen sei das einzige "fest umrissene Land oder Territorium auf der Welt, in dem die gesamte Bevölkerung von Hunger bedroht ist", sagte der Sprecher des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), Jens Laerke, am Freitag. Verteidigungsminister Israel Katz kündigte indes die Errichtung eines israelischen Staates im besetzten Westjordanland an.

Insider: EU will am 2. Juli flexibles Klimaziel vorschlagen

Brüssel - Die Europäische Kommission will nach Angaben von Insidern beim Klimaziel für 2040 auch internationale Kohlendioxid-Gutschriften anrechnen lassen, um den Druck auf die EU-Mitgliedstaaten zur Erreichung der Umweltziele zu verringern. Dies habe EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra bei einem Treffen mit Vertretern der EU-Länder am Mittwoch bestätigt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Diplomaten.

Wiener Börse schließt behauptet, US-Zollpolitik im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag behauptet beendet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 4.426,79 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Für Unsicherheit sorgte dabei weiter die US-Zollpolitik. Die am Freitag gemeldeten Inflationsdaten aus mehreren europäischen Ländern wirkten sich hingegen nicht merklich aus.

