Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Washington - US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten. Die EU drohte mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

USA weisen Hamas-Antwort als "völlig inakzeptabel" zurück

Washington - Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat die Antwort der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf den US-Vorschlag für eine vorübergehende Waffenruhe im Gazastreifen zurückgewiesen. Zuvor hatte die Islamistengruppe Änderungen an dem Plan gefordert sowie die Freilassung von zehn lebenden Geiseln in Aussicht gestellt. "Das ist völlig inakzeptabel und bringt uns nur zurück", schrieb Witkoff am Samstag auf der Onlineplattform X.

Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Deutschland

Neuss - In der deutschen Ortschaft Korschenbroich am Niederrhein ist am Samstag ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Neuss bestätigte. Eine der Toten war die 71-jährige Pilotin des Kleinflugzeuges. Die andere tote Person war eine 84 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, auch der Dackel der Familie wurde getötet.

Segelflugzeug im Bezirk Gmünd abgestürzt

Wien - Im Waldviertel ist am Samstagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Pilot ist laut dem Bericht bei dem Unglück in Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen.

Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Polen

Warschau - In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski und dem Rechtskonservativen Karol Nawrocki hin. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Donald Tusk. Der Ausgang der Präsidentenwahl ist auch entscheidend dafür, ob dieser seine Reformprojekte voranbringen kann.

Merz am Donnerstag zu Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump

Berlin/Washington - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Mittwochabend nach Washington, um dort am Donnerstag erstmals seit seinem Amtsantritt US-Präsident Donald Trump zu treffen. Geplant seien ein Gespräch der beiden im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Pressebegegnung, gab Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstag in Berlin bekannt.

