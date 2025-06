US-Vorschlag für Gaza-Waffenstillstand gescheitert

Washington - Die US-Regierung um Donald Trump ist damit gescheitert, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen zu vermitteln. Die USA wiesen am Samstag eine zuvor übermittelte Antwort der Hamas auf ihren Vorschlag zurück. "Das ist völlig inakzeptabel", schrieb der US-Nahost-Beauftragte Steve Witkoff auf X. Die Antwort sei ein Schritt zurück.

5:0 gegen Inter: PSG erfüllt sich Traum von CL-Triumph

München - Paris Saint-Germain hat sich mit einer Machtdemonstration den Traum vom Champions-League-Triumph erfüllt und damit den Gipfel im europäischen Fußball erklommen. Die Franzosen schossen Inter Mailand beim 5:0 (2:0) im Finale am Samstag in München ab, setzten sich in der Königsklasse erstmals die Krone auf und beendeten eine makellose Saison nach Meistertitel und Cupsieg mit dem Triple. ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic kam bei den unterlegenen Italienern nicht zum Einsatz.

Ausschreitungen nach Champions-League-Finale in Paris

Paris - Während des Endspielsiegs von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand in der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu chaotischen Szenen und Festnahmen gekommen. Die Polizei sprach der Zeitung "Le Parisien" zufolge von Spannungen auf dem Prachtboulevard Champs-�lys�es und in der Nähe des Prinzenparks, ausgehend von Menschen mit "schlechten Absichten". Die Ordnungskräfte griffen demnach ein, um Ruhe herzustellen.

Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Polen

Warschau - In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski und dem Rechtskonservativen Karol Nawrocki hin. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Donald Tusk. Der Ausgang der Präsidentenwahl ist auch entscheidend dafür, ob dieser seine Reformprojekte voranbringen kann.

Segelflugzeug im Bezirk Gmünd abgestürzt

Wien - Im Waldviertel ist am Samstagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Pilot ist laut dem Bericht bei dem Unglück in Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen.

Musk weist Bericht über Drogenkonsum zurück

Washington - Tech-Milliardär Elon Musk hat einen Bericht über angeblichen Drogenkonsum während des Wahlkampfs 2024 mit Nachdruck zurückgewiesen. "Um es klar zu stellen, ich nehme keine Drogen", erklärte Musk am Samstag im Onlinedienst X zu einem Bericht der "New York Times", wobei er das Wort "keine" mit Großbuchstaben hervorhob. Die Zeitung griff Musk scharf an: "Die 'New York Times' hat sich den Arsch abgelogen." Der Bericht hatte am Freitag in Washington für Wirbel gesorgt.

