Zwei Tote in Frankreich nach Champions-League-Finale

Paris - Die Ausschreitungen nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain (PSG) haben nach Angaben französischer Behörden in Frankreich zwei Menschen das Leben gekostet. Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, wurden 192 Fußball-Fans und 22 Polizeibeamte verletzt. Bei Partys nach dem Sieg des französischen Hauptstadtvereins im Finale gegen den italienischen Fußballclub Inter Mailand wurden in Paris und anderen französischen Orten 559 Personen festgenommen.

Dutzende Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

Gaza - Nach dem Scheitern neuer Verhandlungsbemühungen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff im Gazastreifen nach Angaben lokaler Gesundheitsbehörden mindestens 31 Menschen getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in Rafah im Süden des Gazastreifens in der Nähe einer Ausgabestelle für Hilfsgüter.

4.000 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag 4.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren angekündigt. Eine Ausbildungsoffensive soll etwa ein neues Elementarpädagogik-Bachelorstudium, aber auch die Aufqualifizierung von Assistentinnen zu Pädagoginnen umfassen. Auch der Quereinstieg soll gefördert werden.

Neue Verhandlungen Ukraine-Russland in Istanbul

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Teilnahme seines Landes an direkten Verhandlungen mit Russland am Montag in Istanbul bestätigt. Die ukrainische Delegation werde von Verteidigungsminister Rustem Umjerow geleitet, schrieb Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X. Die ukrainische Position für das Treffen ziele auf eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung Gefangener und die Rückkehr entführter Kinder, schrieb Selenskyj weiter.

Rege Beteiligung bei Präsidentenstichwahl in Polen

Warschau - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag gaben mehr als 24,83 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte. Das war geringfügig mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der zweiten Runde der Präsidentenwahl 2020.

Keine Entwarnung nach Gletscherabbruch im Schweizer Wallis

Blatten - Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Wallis bleibt die Gefahr im Bergsturzgebiet im Lötschental laut den lokalen Behörden "sehr hoch". Am Kleinen Nesthorn wurde erneut eine sehr hohe Aktivität registriert. Laut Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei deshalb derzeit nicht möglich, hieß es seitens des Kantonalen Führungsorgans am Sonntagmorgen.

Staus im Rückreiseverkehr in Salzburg und Tirol

Bischofshofen/Reutte - Der Rückreiseverkehr nach dem verlängerten Wochenende hat am Sonntag etliche Staus auf Autobahnen und Nord-Süd-Verbindungen in Salzburg, Tirol und Oberösterreich verursacht. Überraschend war laut ÖAMTC, dass bereits zu Mittag auf etlichen Straßen gar nichts mehr ging, wie der Automobil-Club in einer Pressemitteilung berichtete.

Papst ruft zu Frieden und Einheit in der Familie auf

Vatikanstadt - Der Papst hat am Sonntag für die Familien gebetet, die wegen des Krieges im Nahost, in der Ukraine und in anderen Weltteilen leiden. "Möge die Jungfrau Maria die Familien segnen und ihnen in ihren Schwierigkeiten beistehen: Ich denke besonders an diejenigen, die wegen des Krieges im Nahen Osten, in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt leiden. Möge die Mutter Gottes uns helfen, gemeinsam den Weg des Friedens zu gehen", so Leo XIV. beim Regina Coeli-Gebet.

