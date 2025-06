Laut Hamas dutzende Tote im Gazastreifen, Israel dementiert

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Darstellung der Hamas am Sonntag insgesamt 30 Menschen an humanitären Verteilungszentren getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die israelische Armee dementierte das am Abend. Unterdessen schwinden die Hoffnungen auf eine Waffenruhe und der israelische Generalstabschef Ejal Zamir kündigte die Ausweitung der Bodenoffensive auf weitere Gebiete des Gazastreifens an.

4.000 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag 4.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren angekündigt. Eine Ausbildungsoffensive soll etwa ein neues Elementarpädagogik-Bachelorstudium, aber auch die Aufqualifizierung von Assistentinnen zu Pädagoginnen umfassen. Auch der Quereinstieg soll gefördert werden.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenstichwahl in Polen

Warschau - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich laut Nachwahlbefragungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen Kandidaten Rafal Trzaskowski entfielen demnach 50,3 Prozent der Stimmen, sein rechtskonservativer Rivale Karol Nawrocki bekam 49,7 Prozent. Trzaskowski sprach am Sonntag, direkt nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen, von einem "Sieg". "Wir haben gewonnen", sagte Trzaskowski unter dem Jubel seiner Anhänger, "aber auf der Rasierklinge".

Tausende demonstrieren in Ungarn gegen "Transparenzgesetz"

Budapest - In Ungarn sind am Sonntag mehrere tausend Menschen gegen ein geplantes Gesetz der rechtsnationalen Regierung zur Regulierung "aus dem Ausland finanzierter" unabhängiger Medien und Nichtregierungsorganisationen auf die Straße gegangen. Die Protestierenden trugen bei einer Demonstration in der Hauptstadt Budapest Transparente mit Aufschriften wie "Heute eine Spende, morgen Beweismaterial für eine Straftat?"

Lokalwahlen in Kroatien: Machtwechsel in Adriastadt Split

Zagreb - In Kroatien ist am Sonntag die zweite Runde der Lokalwahlen zu Ende gegangen. In der Hauptstadt Zagreb und der Hafenstadt Rijeka konnten die Sieger des ersten Durchgangs die Stichwahlen deutlich für sich entscheiden. In Split, der zweitgrößten kroatischen Stadt, wo das spannendste Rennen dieser Wahl stattfand, konnte die Regierungspartei HDZ nach vier Jahren wieder siegen.

Ex-Finanzminister Grasser demnächst in JA Innsbruck erwartet

Wien/Linz - Der in der Buwog-Affäre zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser dürfte in der kommenden Woche, allerspätestens nach Pfingsten, seine Haft in der Justizanstalt (JA) Innsbruck antreten. Davon ist insofern auszugehen, als seinem Verteidiger Anfang Mai die Aufforderung zum Strafantritt zugestellt wurde und diese am 7. Mai bei Grasser hinterlegt wurde.

Drei Tote in Hamburger Spital - Patient als Brandstifter?

Hamburg - Nach dem Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg mit drei Toten ist ein 72 Jahre alter Patient wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden. Es haben sich Hinweise ergeben, dass er dringend tatverdächtig sein könnte, teilte die Polizei mit. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 84, 85 und 87 Jahren, 34 Menschen wurden verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Ukraine und Moskau verhandeln erneut in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Vertreter der Ukraine und Russlands kommen am Montag in Istanbul erneut zu Gesprächen über Wege zu einer möglichen Beendigung des Kriegs zusammen. Der Beginn sei für 12.00 Uhr MESZ im �ırağan-Palast angesetzt, hieß es aus dem türkischen Außenministerium im Voraus. Moskau hatte diese Runde vorgeschlagen. Mitte Mai waren die Kriegsparteien erstmals seit 2022 wieder zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Ergebnis des damaligen Treffens war ein Gefangenenaustausch.

