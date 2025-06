Trump telefonierte mit Putin - "Kein sofortiger Frieden"

Moskau/Berlin - US-Präsident Donald Trump sieht nach einem erneuten Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin keine Chance auf eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg. "Es war ein gutes Gespräch, aber kein Gespräch, das zu einem sofortigen Frieden führen wird", schrieb Trump am Mittwoch auf der Plattform Truth Social. Themen seien die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe, aber auch der Iran gewesen. Putin hatte bereits zuvor den Sinn von Friedensgesprächen mit der Ukraine infrage gestellt.

Putin telefonierte erstmals mit Papst Leo XIV.

Vatikanstadt - In einem ersten Telefonat mit Papst Leo XIV. hat Russlands Präsident Wladimir Putin für die Vermittlung des Vatikans in humanitären Fragen des Ukraine-Kriegs gedankt. Laut Kreml sprach sich Putin für eine Vertiefung der Beziehungen zum Heiligen Stuhl aus, die auf "gemeinsamen geistlich-ethischen Werten" gründeten. Leo XIV. hatte den Konflikt bereits zuvor klar als Angriffskrieg verurteilt und ein Ende gefordert.

Ein Todesopfer bei massiver Explosion in Grazer Wohnhaus

Graz - Nach der massiven Explosion in einem Grazer Wohnhaus am Mittwoch in der Früh ist der schwer verletzt geborgene Mann im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei an Abend in einer Aussendung mitteilte. Der 47-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich demnach noch selbst aus den Trümmern befreien und wurde in weiterer Folge von der Rettung ins LKH Graz eingeliefert.

49-Jähriger nach Attacke auf Polizisten in NÖ erschossen

St. Aegyd am Neuwalde - In St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwochnachmittag während einer Amtshandlung ein tödlicher Schuss gefallen. Ein 49-Jähriger unter Verdacht des Diebstahls hatte Beamte mit einem Messer attackiert, berichtete die Landespolizeidirektion. Ein Uniformierter habe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Angreifer, ein österreichischer Staatsbürger, wurde tödlich getroffen.

Mehr als 40 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind einem Bericht zufolge wieder Dutzende Palästinenser ums Leben gekommen. Seit dem Morgen seien 41 Menschen im gesamten Gebiet getötet worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf medizinische Kreise. Demnach soll es auch mehrere Todesopfer bei Drohnenangriffen im Norden und Süden des Gazastreifens gegeben haben, darunter ein zwölf Jahre altes Kind.

Tumult nach Mord-Urteil am Landesgericht Klagenfurt

Klagenfurt - Nachdem im vergangenen Oktober ein 20-jähriger Grundwehrdiener einen um ein Jahr älteren Kollegen in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau durch einen Schuss tödlich verletzt hatte, ist er am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Der junge Mann wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Evakuierung beendet: Weltkriegsbomben in Köln entschärft

Köln - Nach der größten Evakuierungsaktion in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg haben Kampfmittelräumer drei große Bomben-Blindgänger entschärft. Das teilte die Stadt mit. Gegen 19.19 Uhr hatten Spezialisten des Kampfmittel-Räumdienstes demnach alle Bomben unschädlich gemacht. Straßen und Brücken würden nun nach und nach wieder freigegeben, die Bewohner könnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Mit Verkehrsbehinderungen müsse noch eine Weile gerechnet werden.

Merz besucht Trump im Weißen Haus

Washington - Bei seinem Antrittsbesuch in Washington trifft der deutsche Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag (17.30 Uhr MESZ) US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressebegegnung im Oval Office (geplant für ca. 19.30 Uhr MESZ), dem Büro des Präsidenten. Dort war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu Eklats gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red