Chaos im Pfingstreiseverkehr: 40 Kilometer Stau in Salzburg

Wien - Der Reiseverkehr Richtung Süden ist am Pfingstsamstag im Bundesland Salzburg völlig kollabiert. Vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn (A10) reichte der Rückstau laut APA-Lokalaugenschein gegen 7.00 Uhr bis zum Knoten Salzburg zurück, das sind rund 30 Kilometer. Auch auf der Ausweichroute über die Salzachtal-Bundesstraße kam es zu massiven Behinderungen. Starkes Verkehrsaufkommen meldete der ÖAMTC auch aus Tirol und der Steiermark.

US-Gericht erlaubt Spargremium DOGE Zugriff auf Bürgerdaten

Washington - Im Streit über den Zugang des Gremiums DOGE auf sensible Daten von Millionen Bürgern hat sich die US-Regierung vor dem Obersten Gericht vorerst durchgesetzt. Mit einer Eilentscheidung erlaubte der Supreme Court Mitarbeitern des zunächst von Tech-Milliardär Elon Musk ins Leben gerufenen Kostensenkungsgremiums Zugriff auf Daten der Sozialversicherungsbehörde (SSA). Eine niedrigere Instanz hatte dies mit einer einstweiligen Verfügung untersagt.

Zerstörung des Amazonas-Regenwalds in Brasilien beschleunigt

Sao Paulo - Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes ist nach jüngsten Daten wieder gestiegen. Die Entwaldungsrate sei dort zwischen August 2024 und Mai 2025 um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte das Nationale Institut für Weltraumforschung (INPE) am Freitag mit. Mitverantwortlich dafür sei die Zunahme von Bränden im vergangenen Jahr. Der Amazonas-Regenwald ist einer der wenigen verbliebenen großen Urwälder der Welt.

Aus USA abgeschobener Mann kommt aus El Salvador zurück

Washington/Nashville (Tennessee) - Ein unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener Mann ist nach langem juristischem Tauziehen in die USA zurückgebracht worden. Kilmar Abrego Garcia sei am Freitag gelandet, teilte ein Vertreter des US-Justizministeriums mit. Der Grund für die Rückführung sei ein Haftbefehl gewesen, der den salvadorianischen Behörden vorgelegt worden sei, erklärte der Vertreter. Abrego Garcias Schicksal ist in den USA Gegenstand eines viel beachteten Rechtsstreits.

Tote bei russischen Luftangriffen auf Charkiw und Cherson

Washington - Bei groß angelegten russischen Luftangriffen auf die ukrainischen Städte Charkiw und Cherson sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In Charkiw seien drei Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow am Samstag früh im Onlinedienst Telegram. Er sprach vom größten Angriff auf die Stadt im Nordosten der Ukraine seit Kriegsbeginn. In Cherson wurden laut Gouverneur Oleksandr Prokudin zwei Menschen getötet.

Experte: Arbeitswelt muss bei Väterkarenz flexibler werden

Wien - Vor dem Vatertag am Sonntag macht eine Aktion auf die nach wie vor geringe Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung und Karenz aufmerksam: Im Rahmen von "Caring Men" wurden Männerstatuen mit Babypuppen bestückt. Dabei glauben die verantwortlichen Initiativen genauso wie der Obmann des Dachverbandes der Männerarbeit in Österreich, Erich Lehner, dass Väter eigentlich mehr Sorgearbeit übernehmen wollen. Notwendig sei eine flexiblere Arbeitswelt, sagte der Experte zur APA.

NEOS entscheiden über Wiener Koalitionspakt

Wien - Die Wiener NEOS stimmen am heutigen Samstag über den rot-pinken Koalitionspakt ab. Dazu wurde eine Landesmitgliederversammlung in einem Veranstaltungszentrum im 3. Bezirk angesetzt. Diese beginnt um 10.00 Uhr. Teilnehmen werden daran unter anderem Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, der Wiener Landessprecher Christoph Wiederkehr und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Thailand schickt Militär an Grenze zu Kambodscha

Bangkok - Thailand erhöht seine Militärpräsenz an der Grenze zu Kambodscha. Verteidigungsminister Phumtham Wechayachai begründete dies am Samstag mit entsprechenden Vorgängen auf der kambodschanischen Seite. Das habe die Spannungen entlang der Grenze verschärft. "Folglich hielt es die königlich-thailändische Regierung für notwendig, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen und unsere militärische Aufstellung entsprechend zu verstärken."

