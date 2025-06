Lilli Tagger holt Juniorinnen-Major-Titel in Paris

Paris - Lilli Tagger hat ihren Lauf im Juniorinnen-Bewerb der French Open in Paris mit dem Major-Titel gekrönt. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Samstag im Endspiel die als Nummer acht gesetzte Britin Hannah Klugman überraschend glatt 6:2,6:0 und ist damit die erste Österreicherin überhaupt, die ein Nachwuchs-Tennis-Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und das noch dazu ohne Satzverlust.

45 Kilometer Stau in Salzburg im Pfingstreiseverkehr

Wien - Der Reiseverkehr Richtung Süden ist am Pfingstsamstag im Bundesland Salzburg völlig kollabiert. Vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn (A10) reichte der Rückstau gegen 13.00 Uhr rund 45 Kilometer über den Walserberg bis ins bayerische Neukirchen zurück, sagte ein Sprecher des ÖAMTC zur APA. Mit einer Entspannung sei vor 15.00 oder 16.00 Uhr nicht zu rechnen. Starkes Verkehrsaufkommen meldete der ÖAMTC auch aus Tirol und der Steiermark.

Wiener NEOS stimmten für Koalition mit SPÖ

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag in einer Mitgliederversammlung dem neuerlichen Eintritt in die Wiener Stadtregierung sowie dem Koalitionspakt mit der SPÖ zugestimmt. 81,9 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen dafür aus, hieß es in einer Aussendung. Die Stadt- bzw. Landesregierung kann damit wie geplant bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Dienstag angelobt werden.

Berüchtigtes Assad-Vetriebenencamp in Syrien aufgelassen

Damaskus - Ein halbes Jahr nach dem Sturz des syrischen Langzeitherrschers Bashar al-Assad endet die Geschichte eines bekannten Flüchtlingslagers. In der Wüstenregion am Dreiländereck nahe Jordanien und dem Irak zogen die letzten Vertriebenen aus dem Lager Rukban ab, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Samstag mitteilte. Demnach bleiben dort nur noch gut 25 Familien, darunter Viehhirten, die keine Perspektive für eine Weiterreise sehen.

Mehr als 20 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza/Washington - Bei Angriffen Israels im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Tote gegeben. Seit der Nacht auf Samstag seien mindestens 22 Menschen in dem Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die USA erwägen indes die Zahlung von 500 Millionen Dollar (438,17 Mio. Euro) an die umstrittene Hilfsorganisation GHF.

Tote bei russischen Luftangriffen auf Charkiw und Cherson

Washington - Bei russischen Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat es in der Nacht und Samstag früh nach Behördenangaben mehrere Opfer gegeben. Bürgermeister Ihor Terechow schrieb bei Telegram von drei Toten bei den Schlägen auch gegen Wohnhäuser. 21 Menschen seien verletzt worden, darunter ein Säugling und ein 14-jähriges Mädchen. In der Stadt Cherson wurden laut Gouverneur Oleksandr Prokudin zwei Menschen getötet.

Proteste in Los Angeles rund um Anti-Migranten-Razzien

Los Angeles/Washington - Nach Razzien der US-Behörden gegen Einwanderer mit dutzenden Festnahmen haben am Freitag (Ortszeit) hunderte Menschen in Los Angeles protestiert - es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Laut Medienberichten zwangen zunächst teils maskierte und bewaffnete US-Beamte in verschiedenen Teilen der Stadt Migranten mit Handschellen in nicht gekennzeichnete Fahrzeuge. Daraufhin kam es zu Protesten.

Mitarbeiterin von Wiener Anwaltskanzlei überfallen

Wien - Die Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Wieden ist laut Polizei Freitagnachmittag überfallen worden. Zwei Männer kamen in das Büro, drängten die Frau in die Räumlichkeiten, zogen sie an den Haaren und bedrohten sie mit einer Waffe. Dabei soll es sich um ein Messer oder um eine Schere gehandelt haben. Mit Bargeld aus dem Safe flüchteten die Räuber. Sie kamen jedoch nicht weit. Die Syrer wurden noch im Gebäude festgenommen.

