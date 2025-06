Sorgerechtsstreit als Auslöser für Fahrt in Menschengruppe

Passau - Bei dem Vorfall in Passau, bei dem am Samstag ein 48-jähriger Mann mit dem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren war, handelt es sich laut den bisherigen Ermittlungen um eine absichtliche Handlung. Auslöser für die Tat, bei der fünf Menschen teils schwer verletzt wurden, könne ein Sorgerechtsstreit gewesen sein, teilte die Polizei Niederbayern am Sonntag mit. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Umfangreiche Untersuchungen nach Fund von Leichen in Rom

Rom - Mitten in einer der beliebtesten Grünanlagen von Rom sind die Leichen einer Frau und eines Säuglings gefunden worden. Die beiden Toten wurden nach Angaben der italienischen Polizei im Stadtpark Villa Doria Pamphili entdeckt, während rundum viele Pfingst-Ausflügler unterwegs waren. Vermutet wird, dass es sich um Mutter und Tochter handelt. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von DNA-Tests. Die Hintergründe liegen noch völlig im Dunkeln. Vieles deutet auf ein Verbrechen hin.

Ukraine meldet mindestens einen Toten bei neuen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen in der Nacht auf Sonntag ist nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Die Industrieregion Dnipropetrowsk sei mit Drohnen, Artillerie und Raketen angegriffen worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Mykola Lukaschuk, in der Früh mit. Dabei seien Gebäude, darunter ein Kindergarten, und Stromleitungen zerstört worden.

Offenbar wieder Tote bei Verteilungszentrum in Gaza

Rafah - In der Nähe eines Verteilungszentrums für humanitäre Hilfe im Gazastreifen soll es nach palästinensischen Angaben erneut Tote durch israelische Schüsse gegeben haben. Medizinische Kreise im Nasser-Krankenhaus meldeten, mindestens vier Menschen seien unweit eines solchen Zentrums in der Nähe von Rafah im Süden des Gazastreifens getötet worden. Laut Augenzeugen hat sich der Vorfall ungefähr einen Kilometer vom Verteilungszentrum entfernt ereignet.

Industrie soll Strombonus für 2025 und 2026 bekommen

Wien - Die energieintensive Industrie in Österreich soll für 2025 und 2026 wieder einen Strombonus erhalten, kündigte das Wirtschaftsministerium zum Pfingstwochenende an. Im Budget vorgesehen seien dafür jeweils 75 Mio. Euro, also in Summe 150 Mio. Euro. Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022. Damals seien 185 Mio. Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt worden, so ein Ministeriumssprecher zur APA. Der Strompreis sei seit damals um rund 75 Prozent zurückgegangen.

Schwerer Unfall von alkoholisiertem Familienvater am Steuer

Wien - Großes Glück hatte eine Familie, deren Fahrzeug sich Samstagnachmittag bei der Westeinfahrt in Wien-Hietzing mehrfach überschlagen hat. Der Familienvater, der sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Kinder auf der Rückbank blieben unversehrt. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde am Kopf verletzt und trug Prellungen davon, berichtete die Polizei am Sonntag. Am Auto entstand erheblicher Schaden.

Immer noch 25 Kilometer Stau im Pfingstreiseverkehr

Salzburg/Wien - Der Pfingstreiseverkehr mit massivem Stau vor der Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn (A10) bei Golling riss vorerst auch am Sonntag nicht ab. Um 11.00 Uhr hatte der Stau eine Länge von rund 25 Kilometern, was einem Zeitverlust von mehr als drei Stunden entspricht, schilderte Alfred Obermayr von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf Anfrage der APA. Zäh ging es auch vor dem Brenner und beim Fernpass in Tirol.

Zusatzmittel für Flüchtlingskinder nicht ausgeschöpft

Wien - Das Bildungsministerium hat den Ländern für das Wintersemester des Schuljahres 2023/24 befristet 383 Planstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt, die vor dem Ukrainekrieg geflohen oder über den Familiennachzug nach Österreich gekommen sind. Von diesen Zusatzmitteln wurden allerdings nur 62 Prozent auch abgerufen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

