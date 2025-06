Iran und Israel setzen ihre Luftangriffe gegeneinander fort

Washington - Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran geht weiter. In der Nacht feuerte der Iran nach Angaben des israelischen Militärs erneut Dutzende Raketen auf den jüdischen Staat ab, von denen einige abgefangen worden seien. Laut örtlichen Medien wurden mehrere Menschen verletzt. Im dicht bevölkerten Raum der Küstenmetropole Tel Aviv habe es erneut Einschläge gegeben. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde wieder die Luftabwehr aktiv.

Regenbogenparade startet mit Schweigemarsch für Amok-Opfer

Wien/Graz - Mit einem Schweigemarsch für die Opfer des Amoklaufes in Graz startet heute in Wien die 29. Regenbogenparade. "In diesem Jahr ist vieles anders. Die schrecklichen Ereignisse in Graz haben uns tief erschüttert", hieß es seitens der Organisatoren. Nach diesem Auftakt soll die Demonstration aber wie gewohnt bunt und laut ablaufen.

Geburtstagsparade für britischen König Charles

London - In London findet am Samstag (11.00 Uhr MESZ) die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen traditionell hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Charles III. wird im November 77 Jahre alt.

An Trumps 79. Geburtstag: Militärparade in Washington

Washington - In der US-Hauptstadt Washington findet am Samstag (Sonntag Nacht MESZ) die von Präsident Donald Trump gewünschte Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee statt. Rund 6000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer sollen an dem in den USA unüblichen Spektakel teilnehmen. Das Datum der Parade fällt mit Trumps 79. Geburtstag zusammen. Überschattet werden könnte die Veranstaltung von angekündigten Protesten - sowie von Gewittern, vor denen Meteorologen warnen.

Wiener Polizei vor Umsetzung von weiteren Sparmaßnahmen

Wien - Die Wiener Polizei muss den Gürtel weiter enger schnallen, wieder stehen Einschnitte bevor. Betroffen sind mit Juli auch die Amtsstunden an Sonn- und Feiertagen. Diese sollen deutlich reduziert werden. Die Landespolizeidirektion (LPD) bestätigte am Freitagnachmittag entsprechende APA-Recherchen zu den neuen Maßnahmen. "Dabei werden alle 52 Polizeiinspektionen, die ohne 24-stündigen Parteienverkehr besetzt sind, einbezogen", sagte Sprecherin Anna Gutt.

Flugdatenschreiber nach Flugzeugabsturz in Indien gefunden

Ahmedabat - Nach dem Flugzeugabsturz in Indien mit mehr als 240 Toten haben die Behörden den für die Untersuchungen zur Unglücksursache wichtigen Flugdatenschreiber der Maschine gefunden. "Das bedeutet einen wichtigen Schritt vorwärts in den Untersuchungen", schrieb der Minister für Zivilluftfahrt, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, auf X. Das Gerät wurde demnach innerhalb von 28 Stunden nach dem Absturz von der Behörde für Flugunfalluntersuchung an der Unglücksstelle in Ahmedabad geborgen.

