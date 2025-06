Israel attackiert weiter Ziele im Iran

Teheran - Israel greift weiter Ziele im Iran an. Das israelische Militär sei derzeit im Iran im Einsatz und habe kürzlich bei einem Angriff die Hauptstadt Teheran getroffen, sagte ein Armeevertreter. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden drei Mitglieder der Revolutionsgarde bei einem israelischen Angriff in der Stadt Zanjan getötet. Iranische Nachrichtenagenturen meldeten außerdem eine Explosion auf einem Militärstützpunkt in der westlichen Provinz Kermanshah.

Rotes Kreuz will wegen Blutspenden-Engpass "Alarm schlagen"

Wien - Das Österreichische Rote Kreuz hat am Samstag wegen des besorgniserregenden Engpasses an Blutspenden gewarnt. "Wir sind kurz davor, Alarm zu schlagen", sagte Sprecherin Margit Draxl am Samstag. Wenn die Spendenbereitschaft weiter so bleibt, können die Spitäler im Sommer nicht beliefert werden. Erschwert wird die Situation durch eine neue Verordnung, bei der die Spendenfrequenz heruntergesetzt wurde, bestätigte Draxl einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Hattmannsdorfer will Beteiligungsholding ÖBAG umbauen

Wien - Die Beteiligungsholding ÖBAG der Republik Österreich soll umgebaut werden. Wobei die Standortentwicklung im Vordergrund stehen soll, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Samstagausgabe). Bei der Hauptversammlung der ÖBAG am Montag sollen die Ideen dazu offiziell werden.

"Unsere Herzen sind in Graz" - Regenbogenparade gestartet

Wien/Graz - Hinter einem Banner mit der Aufschrift "Unsere Herzen sind in Graz" ist am Samstag die Wiener Regenbogenparade gestartet. Um den Opfern des Amoklaufes zu gedenken, gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Rathaus bis zum Parlament in einem Schweigemarsch. Danach verwandelte sich die Parade aber wieder in die gewohnt bunte Demonstration.

Regierung kündigt nach Amoklauf in Graz Maßnahmenpaket an

Wien/Graz - Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule will die Regierung in der kommenden Woche ein Maßnahmenpaket beschließen, das unter anderem eine deutliche Verschärfung des Waffengesetzes mit strengeren Eignungsvoraussetzungen zum Waffenbesitz sowie Einschränkungen des Zugangs zu Waffen für bestimmte Personengruppen vorsieht. Das teilte das Bundeskanzleramt Samstagfrüh mit. Auch der Datenaustausch zwischen den Behörden soll verbessert werden.

Selenskyj: Russischer Vormarsch in Region Sumy gestoppt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vorrücken russischer Truppen in der nordöstlichen Region Sumy gestoppt. Die Kämpfe konzentrierten sich entlang der Grenze, teilte Selenskyj mit. Die russische Armee habe etwa 53.000 Soldaten in der Region zusammengezogen. Laut der Nachrichtenagentur Ukrinform hat die Ukraine am Samstag erneut 1.200 Leichname von Russland erhalten. Bereits in den Tagen zuvor wurden gefallene Soldaten übergeben.

Großer Schlag gegen internationalen Drogenhandel in Wien

Wien - Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder einer grenzüberschreitend agierenden Tätergruppe im Drogenmilieu gelungen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten sieben mutmaßliche Schmuggler festnehmen. Bei zahlreichen Hausdurchsuchungen konnten mehr als 650.000 Euro an Bargeld, 124,5 Kilogramm an Suchtgift, zwei Waffen und ein gefälschtes Dokument sichergestellt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Geburtstagsparade für König Charles mit Trauerflor

London - Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als "Trooping the Colour" bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.

