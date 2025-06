Netanyahu kündigt weitere Angriffe an

Teheran/Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt weitere Angriffe auf den Iran an: "Wir werden jede Einrichtung und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes treffen." Er ergänzte: "Was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was sie in den kommenden Tagen erleben werden." Die bisherigen Angriffe haben das iranische Atomprogramm nach seinen Worten erheblich, wenn nicht um Jahre, zurückgeworfen.

300.000 Menschen feierten bei Wiener Regenbogenparade

Wien/Graz - Mehr als 300.000 Menschen haben sich am Samstag in Wien bei der Regenbogenparade für Toleranz und Selbstbestimmung stark gemacht. Bevor es am Ring aber laut und bunt wurde, wurde es erstmals sehr still: In einem Schweigemarsch vom Rathaus bis zum Parlament gedachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Opfer der Amoktat in Graz.

Nach Amoklauf in Graz weiterhin Hinweise über Uploads

Graz - Die Polizei verfolgte am Samstag weiterhin Hinweise zur Amoktat von Graz am Dienstag, die über die Plattform zum Upload von elektronischen Dateien einlangten. Über die Ermittlungen komme man auch zu weiteren Zeugen, so ein Polizeisprecher zur APA. Der Zustand der elf Verletzten in zwei Grazer Spitälern sei laut KAGes unverändert stabil. Die Landtagsopposition kritisierte am Samstag Kürzungen bei u. a. Gewaltprävention, die Landeshauptmannpartei FPÖ wies dies zurück.

Kleinkunst-Doyenne Topsy Küppers mit 93 Jahren verstorben

Wien - Über Jahrzehnte prägte Topsy Küppers die heimische Kleinkunst wie nur wenige andere. Nun ist die Schauspielerin, Sängerin und Autorin im Alter von 93 Jahren verstorben, wie ihre Tochter, die Schauspielerin Sandra Kreisler, dem ORF bestätigte. Damit kommt ein Lebensweg an sein Ende, der einst seinen Ausgang in Deutschland genommen hatte, wurde Topsy Küppers doch am 17. August 1931 in Aachen geboren.

Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Washington - Im US-Staat Minnesota sind die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff erschossen worden. Das bestätigte Gouverneur Tim Walz am Samstag. Die Tat ereignete sich laut Behörden in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Wohnhaus des Ehepaares in der Stadt Brooklyn Park. Bei einem Angriff im nahe gelegenen Champlin wurden demnach auch ein weiterer Demokrat und seine Ehefrau schwer verletzt.

Publikum am Nova Rock für Veranstalter "absoluter Gewinner"

Nickelsdorf - Das Nova Rock in Nickelsdorf geht am Samstag ins Finale. Intendant Ewald Tatar sprach von 220.000 Gästen über vier Tage verteilt. Das sei die zweitgrößte Zahl bisher. "Man muss den Hut ziehen angesichts der Umstände", sagte Tatar im APA-Gespräch, bezogen auf die Tat in Graz unmittelbar vor dem Festival: "Bei der Schweigeminute konnte man trotz 50.000 Menschen am Gelände eine Stecknadel fallen hören. Der absolute Gewinner dieses Festivals ist das Publikum."

Selenskyj: Russischer Vormarsch in Region Sumy gestoppt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vorrücken russischer Truppen in der nordöstlichen Region Sumy gestoppt. Die Kämpfe konzentrierten sich entlang der Grenze, teilte Selenskyj mit. Die russische Armee habe etwa 53.000 Soldaten in der Region zusammengezogen. Laut der Nachrichtenagentur Ukrinform hat die Ukraine am Samstag erneut 1.200 Leichname von Russland erhalten. Bereits in den Tagen zuvor wurden gefallene Soldaten übergeben.

Geburtstagsparade für König Charles mit Trauerflor

London - Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als "Trooping the Colour" bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.

