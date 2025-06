Netanyahu kündigt weitere Angriffe an

Teheran/Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt weitere Angriffe auf den Iran an: "Wir werden jede Einrichtung und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes treffen." Er ergänzte: "Was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was sie in den kommenden Tagen erleben werden." Die bisherigen Angriffe haben das iranische Atomprogramm nach seinen Worten erheblich, wenn nicht um Jahre, zurückgeworfen. In Teheran gab es iranischen Medien zufolge erneute Angriffe.

300.000 Menschen feierten bei Wiener Regenbogenparade

Wien/Graz - Mehr als 300.000 Menschen haben sich am Samstag in Wien bei der Regenbogenparade für Toleranz und Selbstbestimmung stark gemacht. Bevor es am Ring aber laut und bunt wurde, wurde es erstmals sehr still: In einem Schweigemarsch vom Rathaus bis zum Parlament gedachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Opfer der Amoktat in Graz.

Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Graz - Die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten. Die Gedenkfeier soll etwa 50 Minuten dauern und findet bei jedem Wetter statt.

Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Washington - Nach tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann läuft im US-Staat Minnesota eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter. Melissa Hortman, die als Abgeordnete im Parlament von Minnesota saß, und ihr Ehemann Mark wurden in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in ihrem Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park angegriffen, wie Gouverneur Tim Walz mitteilte. Beide überlebten den Angriff nicht. Walz sprach von einer mutmaßlich politisch motivierten Tat.

Zehntausende US-Bürger protestieren gegen Trump

Los Angeles/Washington/Los Angeles (Kalifornien) - Bei Kundgebungen haben am Samstag in den USA so viele Menschen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert wie noch nie seit dessen Amtsantritt im Jänner. Am Tag einer Militärparade in der Hauptstadt Washington zum 250-jährigen Bestehen der US-Armee und dem 79. Geburtstag von Trump versammelten sich landesweit Zehntausende zu Protestmärschen.

Schwerer Unfall mit Heuballen-Presse in Vorarlberg

Bezau - Ein 25-jähriger Mann ist am Samstagvormittag bei einem Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bezau (Bregenzerwald) durch eine Heuballen-Presse schwer verletzt worden. Er griff laut Polizei wegen eines technischen Defekts in die laufende Maschine, dabei wurde sein rechter Oberarm von einem massiven Metallbügel der Presse erfasst und gequetscht.

Schwere Motorradunfälle in Österreich

Wien/Metnitz/Pettenbach - Am Freitag und Samstag ereigneten sich in Österreich mehrere schwere Motorradunfälle, zwei Lenker starben. So verunglückte am Freitag ein 43-jähriger Mann aus Deutschland bei einem Unfall auf der Metnitzer Landesstraße (L62) im Bezirk St. Veit an der Glan tödlich, im Tiroler Nauders starb am Samstag ein 77-Jähriger nach einem Sturz. Weitere schwere Motorradunfälle gab es am Samstag in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg.

