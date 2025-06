Grüne küren Gewessler zur Parteichefin

Wien - Die Grünen vollziehen am Sonntag einen Generationenwechsel an ihrer Spitze: Bei einem Parteitreffen in Wien stellt sich Leonore Gewessler der Wahl zur Bundessprecherin und damit zur Nachfolgerin von Werner Kogler, der sich auf sein Mandat im Nationalrat zurückzieht. Gegenkandidaten gibt es keine, die Parteispitze hat sich geschlossen hinter die frühere Klimaschutzministerin gestellt. Neu gewählt werden auch die anderen Positionen im Parteivorstand.

Iran: 71 Tote bei Israels Angriff auf Evin-Gefängnis

Teheran - Bei Israels Angriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran Anfang der Woche sind nach iranischen Angaben mindestens 71 Menschen getötet worden. Das sagte Justizsprecher Asghar Jahangir am Sonntag laut dem Justizportal Mizan. Unter den Opfern seien Verwaltungsangestellte, Wehrdienstleistende, Häftlinge sowie deren Angehörige und Anrainer.

Feuer in Osttiroler Müllrecyclinganlage noch nicht gelöscht

Nußdorf-Debant - Fast 200 Feuerwehrleute sind am Sonntag in der Nacht und in der Früh nach wie vor mit der Eindämmung des Großbrandes in der Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant bei Lienz beschäftigt gewesen. Wie lange dies dauern könnte, wollte man sich bei den Einsatzkräften auf APA-Anfrage nicht festlegen. Die Warnung an die Bewohner der Anrainergemeinden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden, blieb zumindest für den Sonntag aufrecht.

Russland mit massiven Angriffen aus der Luft auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine Medienberichten zufolge in der Nacht erneut mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Im ganzen Land habe es Luftalarm gegeben, auch in weit von der Frontlinie entfernten Regionen im Westen der Ukraine, berichtete etwa "The Kyiv Independent". Bereits am Samstagabend hatte die ukrainische Luftwaffe demnach vor Bombern und Drohnen gewarnt, die Russland in verschiedene Regionen losgeschickt habe.

Rekordzahl an Passagierjets weltweit zugleich in der Luft

Wien - Umweltschutzbedingte Flugscham war offenbar gestern - oder herrscht nur (mehr) bei einer Minderheit. Denn erstmals sind dieser Tage mehr als 24.000 Passagierflieger zeitgleich in der Luft gewesen, zeigen Daten von Flightradar. Im Schnitt finden täglich 100.000 kommerzielle Flüge mit Millionen Passagieren an Bord statt. Pro Minute gibt es weltweit etwa 70 Starts. Auch in Wien-Schwechat gab es zuletzt ein Plus von fast 4 Prozent auf knapp 3,9 Mio. Passagiere alleine im Mai.

Neusiedler See trotzt zu Sommerbeginn der Hitze

Neusiedl am See - Der Neusiedler See ist zu Beginn des Sommers noch halbwegs gut gefüllt. Der Wasserstand beträgt aktuell 115,39 Meter über Adria. Dies ist weniger als der Vorjahreswert, als er rund zehn Zentimeter höher lag und 13 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Dennoch sei die Situation "nicht dramatisch", meinte Karl Maracek, Leiter für Hydrographie im Amt der Burgenländischen Landesregierung, zur APA. Den Lacken setzten die hohen Temperaturen bereits zu, ein paar liegen trocken.

Spindelegger befürchtet Millionen iranische Flüchtlinge

Wien/Jerusalem/Teheran - Die europäische Migrationsorganisation ICMPD befürchtet wegen des Krieges mit Israel eine massive Flüchtlingswelle aus dem Iran. "Das können Millionen sein, die sich auf den Weg machen", sagte der Generaldirektor des Wiener Zentrums für Migrationspolitik, Michael Spindelegger, im APA-Interview. Weil der Entschluss zur Flucht erfahrungsgemäß mit drei bis sechs Monaten Verzögerung gefasst werde, könnte es gegen Jahresende so weit sein. Europa wäre wohl ein bevorzugtes Ziel.

Auto im Regierungsviertel in St. Pölten "auf Abwegen"

St. Pölten - "Auf Abwegen" ist am Samstag ein Auto im Regierungsviertel in St. Pölten gewesen. Ein BMW musste von den Stufen bei der Landesbibliothek geborgen werden, berichtete die Feuerwehr. Die Ursache des Zwischenfalls war nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

