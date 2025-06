Grüne kürten Gewessler zur Parteichefin

Wien - Leonore Gewessler ist neue Bundessprecherin der Grünen. Beim Bundeskongress am Sonntag in Wien wurde sie mit 96,76 Prozent der Delegiertenstimmen zur Nachfolgerin von Werner Kogler gewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Sie nehme die Wahl "mit großer Vorfreude und Respekt" an, sagte sie unter dem Applaus der 250 Delegierten.

Die Hitzewelle beschert Ostösterreich bis zu 38 Grad

Wien - Nachdem bereits weite Teile Europas unter der Hitze ächzen, wird es in der kommenden Woche nun auch in Österreich so richtig heiß. Am kommenden Donnerstag rechnen die Expertinnen und Experten von Geosphere Österreich in Ostösterreich mit bis zu 38 Grad. Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht.

Hitze hat weite Teile Europas fest im Griff

Rom - Die anhaltende Hitzewelle hat weite Teile Europas, vor allem Italien im Griff - verursacht durch ein stabiles Hochdruckgebiet. In Deutschland werden in den nächsten Tagen bis zu 40 Grad erwartet. Laut Meteorologen könnte die Hitzeperiode zehn Tage andauern. Selbst am Mont Blanc ist die Temperatur über den Gefrierpunkt gestiegen: Am Colle Major auf 4.750 Metern Höhe, wo eine meteorologische Forschungsstation betrieben wird, wurden am Samstag, 12.00 Uhr, plus 1,4 Grad gemessen.

Bachmann-Preis 2025 für Natascha Gangl

Klagenfurt - Die Steirerin Natascha Gangl hat am Sonntag in Klagenfurt den 49. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und wurde zusätzlich mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. "Da Sta" heißt der poetische Text, in dem Gangl Sprache, Identität und Kriegsverbrechen im Grenzgebiet zwischen Österreich, Ungarn und Slowenien untersucht. Die mit 25.000 Euro dotierte Literatur-Auszeichnung wurde heuer zum dritten Mal nach einem Punktesystem vergeben.

Grand Prix von Österreich bleibt bis 2041 im WM-Kalender

Spielberg - Der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring ist bis 2041 fixiert. Die Verlängerung des entsprechenden Vertrages durch die Formel 1 und Strecken-Eigentümer Mark Mateschitz um elf Jahre wurde am Sonntag in Spielberg im Rahmen des heimischen Motorsport-Höhepunktes bekanntgegeben. Schon vor zwei Jahren war die Partnerschaft der Formel 1 mit dem Red Bull Ring bis 2030 verlängert worden. Zuletzt war auch der GP in Miami bis 2041 in den WM-Kalender gehievt worden.

Massive russische Angriffe auf Ukraine, F-16 abgestürzt

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag erneut mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Die ukrainische Luftwaffe sprach von der bisher höchsten Zahl russischer Luftangriffe. Bei der Abwehr eines russischen Drohnen- und Raketenangriffs kam ein Pilot ums Leben und sein F-16-Kampfflugzeug ging verloren, teilte die Behörde auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Im ganzen Land habe es Luftalarm gegeben, berichtete "The Kyiv Independent".

Iran: 71 Tote bei Israels Angriff auf Evin-Gefängnis

Teheran - Bei Israels Angriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran Anfang der Woche sind nach iranischen Angaben mindestens 71 Menschen getötet worden. Das sagte Justizsprecher Asghar Jahangir am Sonntag laut dem Justizportal Mizan. Unter den Opfern seien Verwaltungsangestellte, Wehrdienstleistende, Häftlinge sowie deren Angehörige und Anrainer.

Feuer in Osttiroler Müllrecyclinganlage noch nicht gelöscht

Nußdorf-Debant - Fast 200 Feuerwehrleute sind am Sonntag in der Nacht und in der Früh nach wie vor mit der Eindämmung des Großbrandes in der Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant bei Lienz beschäftigt gewesen. Wie lange dies dauern könnte, wollte man sich bei den Einsatzkräften auf APA-Anfrage nicht festlegen. Die Warnung an die Bewohner der Anrainergemeinden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden, blieb zumindest für den Sonntag aufrecht.

