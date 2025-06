Spindelegger "zuversichtlich" zu Österreichs UNO-Bewerbung

Wien - Der frühere Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP) gibt der österreichischen Bewerbung für den UNO-Sicherheitsrat gute Chancen. Man müsse sich bemühen, "eine ausgleichende und alle Seiten auch hörende Rolle einzunehmen", sagte Spindelegger im APA-Interview. "Das hat in der Vergangenheit gut geklappt und das wird diesmal auch gut klappen. Darum bin ich insgesamt zuversichtlich, dass wir gewählt werden." Spindelegger war während der Ratsmitgliedschaft 2009/2010 Außenminister.

Südafrika will Österreich bei Afrika-Strategie unterstützen

Wien - Südafrika will Österreich in der Stärkung der Beziehungen zu den afrikanischen Staaten unterstützen. "Wir haben Österreich angeboten, uns bei der Afrika-Strategie einzubringen", sagte der südafrikanische Botschafter Rapulane Molekane im APA-Interview im Vorfeld des Staatsbesuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in dem G20-Land. Die Visite sei "ziemlich bedeutend" und soll etwa der Ausbildung südafrikanischer Lehrlinge in Österreich den Weg ebnen.

Meinl-Reisinger für Nahost-Gespräche in Israel

Wien/Jerusalem - Am Montag erreicht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die letzte Station ihrer mehrtägigen Nahost-Reise. Von Jordanien aus fährt sie nach Jerusalem und trifft dort ihren israelischen Amtskollegen Gideon Saar. Um 12.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Meinl-Reisinger kommt als erste Außenministerin seit Beginn des Kriegs mit dem Iran nach Israel. Eine Lösung für die Lage im Gazastreifen ist für sie der "Schlüssel" vieler Probleme in der Region.

Krieg gegen Iran eröffnet laut Netanyahu neue Möglichkeiten"

Jerusalem/Teheran - Der Krieg gegen den Iran hat Israel nach Einschätzung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu neue "Möglichkeiten" eröffnet, um unter anderem eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu erreichen. "Nach diesem Sieg haben sich viele Möglichkeiten eröffnet", sagte Netanyahu am Sonntag in einer Rede vor Geheimdienstmitarbeitern. An erster Stelle stehe die Befreiung der Geiseln. Gleichzeitig müsse aber auch "die Gaza-Frage" gelöst werden, "um die Hamas zu besiegen".

Feuer in Tiroler Müllrecyclingfirma unter Kontrolle gebracht

Nußdorf-Debant - Hunderte Feuerwehrleute sind am Sonntag nach wie vor mit der Eindämmung des Großbrandes in der Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant bei Lienz beschäftigt gewesen. Am späten Sonntagnachmittag spürte die Feuerwehr noch Glutnester auf. Die Löscharbeiten dauerten an, auch am Montag würden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Warnung an Bewohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, blieb aufrecht. Weil der Wind drehte, kamen sogar vier Gemeinden dazu.

Regierung will mehr für psychische Gesundheit an Schulen tun

Wien - Nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz hat die Regierung zusätzliche Maßnahmen für psychische Gesundheit an Schulen angekündigt, ein Teil davon soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Geplant ist laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) neben mehr Personal für Schulpsychologie und Schulsozialarbeit unter anderem auch ein Ausbau von externen Präventionsprogrammen.

