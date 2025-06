Meinl-Reisinger für Nahost-Gespräche in Israel

Wien/Jerusalem - Am Montag erreicht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die letzte Station ihrer mehrtägigen Nahost-Reise. Von Jordanien aus fährt sie nach Jerusalem und trifft dort ihren israelischen Amtskollegen Gideon Saar. Um 12.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Meinl-Reisinger kommt als erste Außenministerin seit Beginn des Kriegs mit dem Iran nach Israel. Eine Lösung für die Lage im Gazastreifen ist für sie der "Schlüssel" vieler Probleme in der Region.

Hitze in Frankreich erreicht nicht gekanntes Ausmaß

Carcassonne - Die Hitzewelle in Südeuropa hat Frankreich in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß erfasst: "Das hatten wir noch nie", sagte Umweltministerin Agn�s Pannier-Runacher der Nachrichtenagentur AFP, nachdem der Wetterdienst für 84 der insgesamt 101 D�partements des Landes für Montag eine Hitzewarnung ausgeben hatte. Nur die Küste am Ärmelkanal und die Grenzregion zu Belgien und Deutschland bleibt vorerst verschont.

Start der Sanierung der Brigittenauer Brücke

Wien - Die Brigittenauer Brücke als eine wichtige Verbindung zwischen dem 20. und 21. Wiener Bezirk wird grundlegend saniert. 40 Jahre nach der Eröffnung soll die umfassende Instandsetzung für langfristige Verkehrssicherheit sorgen. Die Arbeiten der Abteilung Brückenbau und Grundbau (MA 29) beginnen am 1. Juli, die Brücke bleibt während der gesamten Zeit offen und weiter befahrbar, hieß es am Montag.

Zwei Feuerwehrleute in Idaho bei Brandbekämpfung erschossen

Sun Valley (Idaho)/Spokane - Erst legte der Mann einen Brand, dann erschoss er nach Angaben der Polizei zwei der eintreffenden Feuerwehrleute: In einer Bergregion im US-Staat Idaho hat ein schwer bewaffneter Schütze nach ersten Erkenntnissen der Ermittler die Einsatzkräfte absichtlich in einen tödlichen Hinterhalt gelockt. Zwei der Feuerwehrleute starben, ein dritter wurde lebensgefährlich verletzt, sagte der Sheriff des Bezirks Kootenai, Robert Norris, am späten Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten.

Staatsschulden stiegen im ersten Quartal auf 412,6 Mrd. Euro

Wien - Die österreichischen Staatsschulden sind im ersten Quartal des heurigen Jahres neuerlich gestiegen. Mit Ende März betrug der öffentliche Schuldenstand laut Statistik Austria 412,6 Mrd. Euro, um 18,5 Mrd. mehr als im Vorquartal. Damit notiert die heimische Staatsschuldenquote nun bei 84,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Zu Jahresende rangierte sie noch bei 81,8 Prozent.

Pensionsreform in Sozialpartner-Kritik

Wien - Die von der Regierung noch vor dem Sommer geplante Pensionsreform stößt auf deutliche Kritik der Sozialpartner. Die Arbeiterkammer nennt den vorgesehenen Nachhaltigkeitsmechanismus in ihrer Begutachtungsstellungnahme "missglückt". Die Wirtschaftskammer wiederum erwartet, dass die Teilpension kein Erfolg wird und kritisiert, dass die Altersteilzeit zu wenig eingeschränkt wird.

Vereinte Nationen wollen Entwicklungshilfe retten

Sevilla/Wien - Inmitten drastischer Einschnitte bei internationalen Hilfen hat im südspanischen Sevilla die vierte UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung begonnen. UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief am Montag zum Auftakt des viertägigen Treffens dazu auf, in einer von "Ungleichheiten, Klima-Chaos und tobenden Konflikten erschütterten Welt" den "Entwicklungsmotor wieder anzuwerfen".

Russische Truppen rücken in der Ostukraine immer weiter vor

Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte rücken Staatsmedien und Kriegsbloggern zufolge im Osten der Ukraine immer weiter vor. Demnach nahmen sie eine erste Ortschaft in der zentral-östlichen Region Dnipropetrowsk ein. Die Truppen hätten am Montag die Kontrolle über das Dorf Dachnoje übernommen. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite oder vom Verteidigungsministerium in Moskau lag zunächst nicht vor.

