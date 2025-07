Heftige Luftangriffe auf den Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine angegriffen und dabei insbesondere den Westen des Landes heftig attackiert. Mindestens zwei Menschen wurden in der Stadt Czernowitz an der Grenze zu Rumänien getötet und 14 weitere verletzt, teilten die ukrainischen Behörden am Samstag mit. Die Stadt sei von Drohnen und einer Rakete getroffen worden. Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit 597 Drohnen und 26 Raketen attackiert, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Wieder Verletzte bei Stierlauf in Pamplona

Pamplona - Beim sechsten Stierlauf des diesjährigen Sanferm�n-Festes in Pamplona im Norden Spaniens sind Samstagfrüh fünf Menschen verletzt worden. Auf der mehr als 800 Meter langen Strecke zur Stierkampfarena kam es in den engen Gassen mit vielen Kurven zu zahlreichen Stürzen, wie in der Live-Übertragung des spanischen Fernsehsenders RTVE zu sehen war. Vier der fünf Verletzten mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, ein weiterer wurde an Ort und Stelle versorgt.

EU plant Steuer für umsatzstarke Unternehmen

Menlo Park - Die EU-Kommission plant offenbar eine neue Steuer für umsatzstarke Unternehmen. Die Abgabe solle für alle großen Firmen gelten, die in der EU tätig sind und einen Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro ausweisen, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf einen Entwurf. Dies gelte unabhängig vom Hauptsitz der Konzerne. Mit Hilfe eines gestaffelten Systems sollen Unternehmen mit den höchsten Umsätzen mehr zahlen müssen.

Treibstoff-Stopp Ursache für Flugzeugabsturz in Indien

Ahmedabad - Der Absturz des Passagierflugzeugs von Air India mit 260 Toten vor einem Monat ist möglicherweise auf eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zurückzuführen. Die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke seien unmittelbar nach dem Start fast gleichzeitig auf die Position "Abgeschaltet" gesprungen, heißt es in einem vorläufigen Bericht der indischen Behörde für Flugunfall-Untersuchung. Im Cockpit herrschte Verwirrung, warum die Schalter plötzlich geschlossen waren.

Fünf Menschen in Guatemala nach Plünderung gelyncht

Guatemala-Stadt - Ein wütender Mob hat in Guatemala fünf Menschen gelyncht, die nach einem Erdbeben mehrere Häuser geplündert haben sollen, während ihre Bewohner in Notunterkünften schliefen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Freitag (Ortszeit) in der am stärksten von dem Beben in der vergangenen Woche betroffenen südlichen Gemeinde Santa Mar�a de Jes�s. Ein online gestelltes Video zeigt, wie ein am Boden liegender Mann geschlagen, mit Benzin überschüttet und angezündet wird.

Pkw-Spritztour von 16-jährigem Steirer endete im Spital

Pernegg - Eine Spritztour eines betrunkenen 16-Jährigen mit dem Auto seiner Mutter hat in der Nacht auf Samstag in der Steiermark für ihn und seinen 17-jährigen Beifahrer im Spital geendet. Der Bursche, der noch gar keinen Führerschein besitzt, hatte sich den Pkw genommen und war mit seinem Freund nahe Bruck an der Mur zu schnell unterwegs. Der Wagen geriet ins Schleudern, stieß gegen eine Leitschiene und dann gegen ein Gebäude der Asfinag, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Skischaukel Gaißau-Hintersee in Salzburg vor Abbruch

Krispl/Hintersee - Nach drei Konkursen und zwei Eigentümerwechseln der Skischaukel Gaißau-Hintersee in Salzburg steht nun das endgültige Aus bevor. Beim Land Salzburg wurde ein Abbruchbescheid der Liftanlagen beantragt, berichteten Salzburger Medien. Die Suche der Eigentümer - drei Unternehmen und eine Privatperson aus der Region - nach Partnern für Investitionen von rund 40 Mio. Euro in die Erneuerung der Anlagen verliefen nicht erfolgreich.

Linzer Alkolenker verursachte Unfall - Iraner starb

Oslip/Linz - Ein Pkw-Zusammenstoß auf der B50 in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am späten Freitagabend ein Menschenleben gefordert. Die Einsatzkräfte wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland kurz vor 22.00 Uhr alarmiert. Ein Alkolenker (25) aus Linz soll nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines Iraners kollidiert sein. Der 44-Jährige wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Der andere Lenker erlitt leichte Blessuren.

