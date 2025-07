Wieder Palästinenser bei Hilfsstelle im Gazastreifen getötet

Gaza - Israelische Soldaten sollen nach palästinensischen Angaben erneut mindestens 25 Menschen nahe einem Verteilzentrum für humanitäre Hilfe im Gazastreifen getötet haben. Zudem seien etwa 70 Menschen bei dem Vorfall im Gebiet von Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets verletzt worden, hieß es am Samstag aus medizinischen Kreisen im örtlichen Nasser-Krankenhaus. Die Zahl der Opfer dürfte sich noch erhöhen, hieß es.

Leichtfried will Social-Media Altersgrenze bis Jahresende

Wien - Trotz Gegenstimmen aus den Reihen der NEOS hat der Nationalrat vor rund einer Woche mit einem umstrittenen Gesetz die Überwachung von Messenger-Diensten im Anlassfall erlaubt. Kritik von Datenschützern, wonach man damit bewusst Schutzlücken offen lasse, bezeichnet der zuständige SPÖ-Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried im APA-Interview als falsch. Bis Jahresende umgesetzt haben möchte er eine Altersgrenze von 15 Jahren für Social Media.

Toter nach russischem Drohnenangriff auf Odessa

Odessa - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa ist nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt mindestens ein Mensch getötet worden. Ein Hochhaus stehe in Brand. Die Zahl der Verletzten werde noch ermittelt, teilt Bürgermeister Hennadij Truchanow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit und schrieb außerdem: "Alle Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft."

US-Gesandter: Israel und Syrien stimmen Waffenruhe zu

Damaskus - Nach den israelischen Luftangriffen gegen syrische Regierungstruppen infolge der Gewalt zwischen Drusen und Beduinen haben sich beide Nachbarländer nach US-Angaben auf eine Waffenruhe verständigt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa hätten mit US-Unterstützung einer Waffenruhe zugestimmt, teilte der US-Botschafter in der Türkei und Sondergesandte für Syrien, Thomas Barrack, auf der Plattform X mit.

Trump kündigt Freilassung von zehn Hamas-Geiseln an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die baldige Freilassung von zehn Geiseln aus dem umkämpften Gazastreifen in Aussicht gestellt. Der Republikaner sagte, man werde "sehr bald" zehn Geiseln bekommen - man hoffe, dass das ziemlich schnell abgeschlossen sein werde. Einzelheiten nannte er nicht. Die radikalislamische Hamas hatte zuvor erklärt, der Freilassung von zehn Geiseln bereits zugestimmt zu haben, sie aber noch Streitpunkte sehe.

Waldbrände in Kanada verwüsteten heuer bereits enorme Fläche

Montreal - In Kanada sind bei Waldbränden in diesem Jahr bereits mehr als 5,5 Millionen Hektar Land abgebrannt - das entspricht in etwa der Fläche Kroatiens. Offiziellen Angaben zufolge gab es in dem nordamerikanischen Land 2025 bereits rund 3.000 Waldbrände, von denen am Freitag noch 561 aktiv waren. Es handle sich um eine der größten verbrannten Flächen um diese Jahreszeit bisher, erklärte Michael Norton vom kanadischen Ministerium für Natürliche Ressourcen vor Journalisten.

Justiz in Italien befragt Augenzeugen zu Baumgartner-Tod

Rom/Fermo/Österreich - Die Staatsanwälte der mittelitalienischen Stadt Fermo, die zur Todesursache des Extremsportlers Felix Baumgartner am Donnerstag im Urlaubsort Porto Sant'Elpidio ermitteln, wollen Augenzeugen des Unglücks befragen. Sie wollen eruieren, ob der 56-Jährige bereits tot war, als er am Donnerstag mit seinem Motor-Paraglider beim Swimmingpool eines Hotels abstürzte.

Mann stürzt bei Bergtour in Vorarlberg 100 Meter ab - tot

Vandans - Ein 54-jähriger Deutscher ist am späten Freitagnachmittag bei einer Bergtour im Bereich des Zimbajochs im Vorarlberger Montafon tödlich verunglückt. Der Mann war laut der Polizei mit vier anderen wandererfahrenen Landsleuten unterwegs, als er beim Abstieg vom Gipfel, am Beginn einer felsdurchsetzten Passage, aus unbekannter Ursache stolperte. Daraufhin stürzte er rund 80 bis 100 Meter durch eine Felsrinne ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb an Ort und Stelle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red