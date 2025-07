Landeshauptleute besprachen in Salzburg Reformpartnerschaft

Salzburg - Die Themen der im Juni in Leogang paktierten Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden müssen in den nächsten Monaten konkretisiert werden. Um sich dabei abzustimmen, lud Salzburgs neue Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ihre Kollegen aus Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol - Thomas Stelzer, Markus Wallner und Anton Mattle (alle ÖVP) - sowie den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) am Samstag zu einem Arbeitstreffen samt "Jedermann"-Premiere.

Kämpfe im Süden Syriens gehen trotz Waffenruhe weiter

Damaskus - In Südsyrien wird auch nach der Verkündung einer Waffenruhe durch die Übergangsregierung in Damaskus weiter gekämpft. Wie AFP-Korrespondenten am Samstag berichteten, wurden in der Provinzhauptstadt Sweida vereinzelt Raketen abgefeuert und es waren Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchwolken auf. Auf den Straßen schossen Kämpfer in die Luft oder fuhren in Kleinlastern durch die Stadt. Die Stammeskämpfer waren zur Unterstützung der Beduinen in die Region gekommen.

34 Tote bei Kentern von Touristenschiff in Vietnam

Hanoi - Beim Kentern eines Touristenschiffs in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Bootes "Wonder Sea" hätten sich 53 Menschen befunden, meldete das Nachrichtenportal "VNExpress". Die Einsatzkräfte hätten zunächst elf von ihnen retten können sowie 34 Leichen geborgen. Die übrigen Insassen würden noch vermisst. Laut Angaben des Außenministeriums in Wien dürften keine österreichischen Opfer zu beklagen sein.

Über 30 Verletzte - Auto fährt in LA in Menschenmenge

Hollywood - In Los Angeles ist am frühen Samstagmorgen ein Auto in eine Menschenmenge am bekannten Santa Monica Boulevard gerast. Mindestens 31 Personen seien verletzt worden, teilt die Feuerwehr der Millionenmetropole in Kalifornien mit. Sieben Personen seien im kritischen Zustand, hieß es in einer aktualisierten Bilanz der Einsatzkräfte. Weitere 19 Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten und ebenso viele Verwundete gelten nach US-Gesetz als Minderjährige.

Mindestens drei Tote bei Luftangriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Samstag mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien bei einem Raketeneinschlag in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk gestorben, teilte Regionalgouverneur Serhij Lysak mit. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde den Behörden zufolge eine Person getötet.

Mehrere Schüsse in Einkaufszentrum in Oslo

Oslo - In einem Einkaufszentrum in Oslo sind mitten am Tag mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen hätten sich im Inneren des Gebäudes gestritten, woraufhin eine von ihnen eine Waffe gezückt und mehrere Schüsse abgegeben habe, teilte die Osloer Polizei am Samstag mit. Beide Beteiligten hätten den Tatort im Einkaufszentrum Tveita daraufhin verlassen. Nach ihnen werde gefahndet. Vor Ort habe man alles unter Kontrolle.

WKStA sah keinen Anfangsverdacht bei Jet-Beschaffungsvorgang

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) sieht keinen Anfangsverdacht für strafrechtlich relevante Vorgänge beim Beschaffungsverfahren der Leonardo M-346FA Unterschall-Jets. In einer Anfangsverdachtsprüfung nach zwei eingegangenen Sachverhaltsdarstellungen konnten keine bestimmten Anhaltspunkte dafür ausgemacht werden, dass eine Straftat begangen wurde, heißt es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ).

