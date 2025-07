Hochrechnungen: Japans Regierung verliert Oberhaus-Mehrheit

Tokio - Die japanische Regierung hat laut Hochrechnungen von Medien bei den Wahlen zum Oberhaus ihre Mehrheit verloren. Die Koalition von Regierungschef Shigeru Ishiba erhielt demnach nur 41 von 125 Sitzen, über deren Besetzung am Sonntag abgestimmt worden war, wie die Fernsehsender Nippon TV und TBS berichteten. Den Hochrechnungen zufolge konnte die rechtspopulistische Partei Sanseito wie erwartet stark hinzugewinnen.

Auch am Sonntag zig Tote bei GHF-Zentren im Gazastreifen

Gaza - Im Gazastreifen sollen israelische Soldaten laut palästinensischen Berichten erneut Menschen getötet haben, die auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Allein im Norden des Gazastreifens seien Sonntag früh 58 Palästinenser durch israelischen Beschuss ums Leben gekommen und mindestens 60 weitere verletzt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Moskau - Die Ukraine hat mit neuen Drohnenangriffen auf Moskau als Antwort auf Russlands Angriffskrieg massive Verkehrsbehinderungen auf den vier Flughäfen der russischen Hauptstadt ausgelöst. Im Stadtbezirk Selenograd wurden durch die Drohnenschläge zudem zahlreiche Hochhäuser beschädigt; Autos gerieten in Brand, wie auf Bildern zu sehen war, die Anrainer in sozialen Netzwerken veröffentlichten. Die Behörden in Selenograd bestätigten das; demnach gingen auch viele Scheiben zu Bruch.

Offenbar absichtlich: Auto raste in Hollywood in Menschen

Los Angeles - Ein Autofahrer ist am Wochenende in einem der beliebtesten Ausgehviertel von Los Angeles in eine Menschenmenge gerast und hat mindestens 30 Menschen verletzt. Sieben von ihnen schwebten nach Angaben der Polizei in der US-Westküstenmetropole am Samstag (Ortszeit) noch in Lebensgefahr. Der Fahrer sei unmittelbar nach dem Vorfall vor einem Nachtclub in Hollywood in Gewahrsam genommen worden. Laut Medienberichten ging die Polizei von einer absichtlichen Tat aus.

Schriftsteller Ambj�rnsen mit 69 Jahren gestorben

Oslo - Der norwegische Schriftsteller und langjährige Wahl-Hamburger Ingvar Ambj�rnsen ist tot. "Norwegen hat einen großen Schriftsteller und einen einzigartigen Menschen verloren", gab der Verlag Cappelen Damm am Sonntag bekannt. Ambj�rnsen, der seit langem krank war, wurde demnach 69 Jahre alt. Er hinterlässt seine deutsche Frau, die Autorin und Übersetzerin Gabriele Haefs. Er starb am Samstagabend, wie aus Angaben seiner Frau auf Facebook hervorging.

Küchenbrand in Hotel in Innsbruck - 90 Personen evakuiert

Innsbruck - Ein Küchenbrand in einem Innsbrucker Hotel hat Sonntagfrüh einen Feuerwehrgroßeinsatz zur Folge gehabt. Das Feuer war durch eine erhitzte Fritteuse sowie einen Topf mit Fett ausgelöst worden und hatte sich bis in das Dachgeschoss ausgebreitet. Rund 50 Hotelzimmer waren verraucht. Insgesamt 90 Personen wurden kurzzeitig evakuiert. Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen - darunter drei Mitarbeiterinnen, ein Hotelgast und ein Feuerwehrmann, wie die Polizei berichtete.

58-Jähriger stürzt bei Bergtour in Tirol ab - tot

St. Leonhard im Pitztal - Ein 58-jähriger Deutscher ist am Samstag bei einer Bergtour im Bereich der Hohen Geige im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal in Tirol (Bezirk Imst) tödlich verunglückt. Der Mann wurde noch am selben Tag im Zuge einer Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Innerpitztal und eines Polizeihubschraubers im Bereich des Notabstieges der Hohen Geige gefunden und geborgen, berichtete die Exekutive am Sonntag. Der Deutsche war offenbar abgestürzt.

Taifun "Wipha" legte Hongkong lahm

Hongkong - Flugausfälle, umgestürzte Bäume und Verletzte: Taifun "Wipha" hat in Hongkong das öffentliche Leben stark beeinträchtigt. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, galt in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zwischenzeitlich über mehrere Stunden die höchste Warnstufe zehn. Bis zum Abend (Ortszeit) waren nach offiziellen Angaben bei der Feuerwehr 471 Meldungen von umgestürzten Bäumen eingegangen. Fotos zeigten Fahrzeuge, die darunter begraben wurden.

