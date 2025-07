Regierung tritt zu Sommerministerrat zusammen

Wien - Am Mittwoch tritt die Bundesregierung zu ihrem Sommer-Ministerrat zusammen. Thematisch steht die geplante Erleichterung von Genehmigungsverfahren - etwa bei großen Infrastrukturprojekten - am Programm. Zu den übrigen Themen hielt man sich in der Koalition im Vorfeld der Regierungssitzung bedeckt.

Heavy-Metal-Ikone Ozzy Osbourne gestorben

London - Der legendäre Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star Ozzy Osbourne ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren. Das teilte seine Familie mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben.

Trump verkündet Deal mit Japan - Zollsatz abgesenkt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein "massives" Handelsabkommen mit Japan verkündet. Man habe sich auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent geeinigt, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Zuvor hatte er noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Japan werde auf seine "Anweisung" hin 550 Milliarden Dollar (rund 470 Milliarden Euro) in den USA investieren, erklärte Trump. 90 Prozent des Profits verblieben in den USA, wo Hunderttausende Jobs geschaffen würden.

Meinl-Reisinger reist zu Treffen mit Rubio nach Washington

Washington - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Mittwoch nach Washington, wo sie am Donnerstagvormittag (Ortszeit/Nachmittag MESZ) US-Amtskollegen Marco Rubio treffen wird. Der Arbeitsbesuch in der US-Hauptstadt dient laut Außenministerium (BMEIA) der Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Österreich. Drei Themenschwerpunkte sind geplant: Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie Wirtschaftsfragen wie der Zollstreit zwischen den USA und der EU.

Kiew und Moskau führen in Istanbul neue Verhandlungen

Istanbul - Russland und die Ukraine wollen am Mittwoch in Istanbul ihre im Frühjahr aufgenommenen Verhandlungen bezüglich der Beendigung des seit mehr als drei Jahren andauernden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine fortsetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde aber gedämpft. Seinen Angaben nach wird es auch diesmal nicht um einen Waffenstillstand und eine Beendigung des Krieges gehen.

Merz empfängt Macron in Berlin

Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz wird am Mittwochabend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Berlin zu einem Abendessen empfangen. Es ist der erste Deutschlandbesuch Macrons seit dem Regierungswechsel in Deutschland am 6. Mai. Am Tag nach seiner Wahl zum Kanzler war Merz nach Paris aufgebrochen, um zusammen mit Macron einen "Neustart" in den unter seinem Vorgänger Olaf Scholz deutlich abgekühlten deutsch-französischen Beziehungen einzuläuten.

