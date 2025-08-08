UNO-Sicherheitsrat berät zu Israels Gaza-Plänen

Jerusalem/Österreich - Der UNO-Sicherheitsrat kommt am Samstag zu einer Sitzung über die Pläne Israels zur Kontrollübernahme in der Stadt Gaza zusammen. Wie am Freitag aus Kreisen eines Mitgliedsstaats des UN-Gremiums verlautete, soll die seltene Wochenendsitzung um 21.00 Uhr (MESZ) stattfinden. Mehrere der 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats hatten demnach die Einberufung beantragt. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres kritisierte die Pläne der israelischen Regierung scharf.

Berlin: Lieferstopp für in Gaza einsetzbare Rüstungsgüter

Berlin - Deutschland stoppt wegen des verschärften israelischen Vorgehens im Gazastreifen die Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel, die in dem Küstengebiet zum Einsatz kommen können. Die Regierung genehmige bis auf weiteres keine entsprechenden Exporte, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag in Berlin. Er verwies dabei auf das "vom israelischen Kabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen".

Selenskyj: Feuerpause bei genügend Druck auf Moskau möglich

Moskau - Die Ukraine und ihre Verbündeten sehen nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zumindest die Möglichkeit für eine Feuerpause. Dies hänge jedoch von ausreichendem Druck auf Russland ab, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag. Er habe mehr als ein Dutzend Gespräche mit Staats- und Regierungschefs geführt. Nationale Sicherheitsberater der Ukraine und verbündeter Staaten sollen noch im Laufe des Tages beraten, sagte Selenskyj weiter.

66-jähriger Deutscher stirbt bei Motorrad-Crash in Tirol

Nassereith - Ein 66-jähriger deutscher Motorradlenker ist Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) bei einem Frontal-Crash mit einem Biker, ebenfalls aus Deutschland, tödlich verletzt worden. Der entgegenkommende 60-Jährige hatte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollen. Daraufhin kam es aus bisher unbekannter Ursache zu der folgenschweren Kollision. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Spanien rüstet sich für längste Hitzewelle seit Jahren

Madrid/Cadiz - Ein immer wieder angefachter Waldbrand in der Nähe der südspanischen Touristenstadt Tarifa ist von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Dies teilten am Freitag die Behörden der Region Andalusien mit. Die Einsatzkräfte sollten aber vorerst vor Ort bleiben, um ein mögliches Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Unterdessen zeichnet sich in Spanien die längste Hitzewelle des Jahres ab, wie der dortige nationale Wetterdienst am Aemet am Freitag berichtete.

Wien-Konzert von umstrittener Band Kneecap abgesagt

Wien - Das erst vor einer Woche angekündigte Konzert der wegen ihrer anti-israelischen Parolen umstrittenen Rap-Band Kneecap am 1. September im Wiener Gasometer findet nicht statt. Der Auftritt werde "aufgrund akuter Sicherheitsbedenken seitens der zuständigen Behörden" abgesagt, teilte der Veranstalter Racoon Live Entertainment am Freitagnachmittag mit. Bereits erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Türkei sperrt Dardanellen-Meerenge wegen Waldbränden

Istanbul - Wegen heftiger Waldbrände haben die Behörden in der Türkei die Dardanellen am Freitag für den Schiffsverkehr geschlossen. Die viel befahrene Meerenge zwischen der Ägäis und dem Marmarameer werde aufgrund der Feuer nahe der Stadt Canakkale "zwischenzeitlich" gesperrt, erklärte das türkische Verkehrsministerium. Behörden der Provinz Canakkale ordneten zudem die Evakuierung von drei Ortschaften und einem Altenheim mit 52 Bewohnern an.

Ein Toter nach Waldbrand bei Athen

Athen - Im Südosten von Athen ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten. Starke Winde fachten die Flammen immer weiter an. Bei den Bränden sei ein älterer Mann in seinem abgelegenen Haus ums Leben gekommen, teilte der Sprecher der Feuerwehr, Vassilis Vathrakogiannis, mit. Die Leiche wurde von den Einsatzkräften gefunden. Vorsorglich wurden bereits mehrere Ortschaften evakuiert.

